نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أحدث ظهور للفنانة هبة مجدي على إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة هبه مجدي صوره لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير إنستجرام.

و ظهرت هبه مجدي بلوك جذاب وارتدد قميص باللون الأسود وتحته بنطلون جينز باللون الأسود أيضا وتركت شعرها منسدلا على كتفها.

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي “المداح” و المسلسل القصة عباره عن صابر المداح، الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع الصوفي، يكبر ليصبح رجل متدين ومحبوب، يتمكن منه الشيطان بسبب من تعلق قلبه بحبها، فيقتل أقرب الناس إليها، وانقلبت الحياة رأسًا على عقب.

وكان المداح الجزء الثالث انتهت أحداثه على حرق هند بنت الأحمر والتي جسدتها الفنانة لوسي، وظهر الشبح الأكبر والذي قدمه الفنان ماجد المصري كضيف شرف، وشارك في العمل مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب حمادة هلال ولوسي وصبحي خليل، أبرزهم: خالد سرحان، هبة مجدي، رانيا فريد شوقي، محمد رياض، دنيا عبد العزيز، هلا السعيد، حنان سليمان، أحمد ماهر، أحمد كشك، محمد عز، وغيرهم، والعمل عرض في موسم رمضان 2023 وحقق نجاحًا كبيرً.

و يذكر أن سبق وأعلن الفنان حمادة هلال في تصريحات لاحدى المواقع ، أثناء تكريمه في الجامعة البريطانية بالقاهرة، عن خوضه السباق الرمضاني المقبل 2024 بـ مسلسل المداح الجزء الرابع، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الأجزاء السابقة.