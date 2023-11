آنا هاثوي تحتفل بالعرض الخاص لفيلم Eileen بنيويورك

القاهرة - محمد ابراهيم - حضرت النجمة آنا هاثوي للعرض الخاص لفيلمها الجديد Eileen في مدينة نيويورك، بحضور صناع الفيلم وعدد من نجوم هوليوود.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم، الذي يشارك في بطولته توماسين ماكنزي، وشيا وينغام، ومارين ايلندر وأوين تيج.

مشاريع جديدة

وشاركت النجمة آنا هاثوي في الحدث الخاص لعرض فيلم "She Came To Me"، الذي أُقيم في مسرح ميتروجراف بمدينة نيويورك.

وأوردت ديلي ميل لقطات من حضورها لهذا العرض الخاص، حيث كانت هناك لدعم صديقتها نجمة الفيلم، ماريسا تومي.

عودة للغناء

وفي فيلم يتناول أحداثًا من الكوميديا الرومانسية، ويتميز بمشاركة النجم الكبير بيتر دينكليج في البطولة، وفي إطار مختلف، تعود آنا هاثوي إلى عالم الغناء من خلال مشروع سينمائي جديد بعنوان "Mother Mary"، حيث ستقدم أداءً غنائيًا يشارك في بطولته ميكيلا كويل.

ووفقًا لتقرير ديلي ميل، يعد هذا الفيلم الجديد خطوة هامة في مسيرة آنا هاثوي، حيث يشهد عودتها إلى عالم الغناء في إطار سينمائي بعد فترة تزيد عن 11 عامًا منذ آخر أداء غنائي لها في فيلم "البؤساء"، الذي نالت عنه جائزة الأوسكار.