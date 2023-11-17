انت الان تتابع خبر"الرجالة بس تعرف إمتى تتكلم وإزاي".. محمد جمعة يرد على محمد رمضان برسالة غير متوقع والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشر الفنان محمد جمعة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة قال فيها: "سلاحنا عمره ما يصدي علشان اللي واقف عليه رجاله، والرجاله بس هيا اللي تعرف امتي تتكلم وازاي".

وحصدت رسالة محمد جمعة تفاعلا كبيرا من متابعيه، ما بين مؤيد ومختلف مع الرسالة، التي اعتبروها ردا على فيديو النجم محمد رمضان حول أحداث غزة.

الردّ كان على محمد رمضان بعد ان تحدث بشأن دعوة الأخير للدول العربية برفع سلاحها وشنّ الحرب على إسرائيل لإنقاذ أهالي غزة، بدلاً من أن تصدأ هذه الأسلحة بسبب قلّة استخدامها.

وكان رمضان قد نشر من خلال حسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو قال فيه: "بتيجيلي رسائل إني أنزّل حاجة عشان صوتنا يوصل، يوصل لمين؟، إحنا عايزين مين برة يدافع عننا، بنشتري أسلحة ودبابات وطيارات وبتصدّي، وبنرجع نجيب غيرها، هنستخدمها إمتى؟ قمة عدم الرجولة والجبن، صوتك يوصل لحكومتك، مين هيدافع عن عربي زيك، قول لحكومتك طلع السلاح وحارب، مين هيدافع عن عربي زيه زيك؟".