كم بلغت إيرادات فيلم "العميل صفر" لـ أكرم حسني؟

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أحمد جودة - القاهرة - يستمر الفنان أكرم حسني في حصد نجاحات واسعة لم يحققها من قبل من خلال أحدث اعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "العميل صفر"

تعرف على إيرادات فيلم "العميل صفر"

ووصلت إيرادات فيلم "العميل صفر" حتى الآن 40 مليونا و844 ألفا و296 جنيها، وذلك خلال ما يقرب من 3 أشهر من طرحه فى دور العرض السينمائية المختلفة.

أبطال فيلم "العميل صفر"

والفيلم "العميل صفر" من بطولة بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي، وغيرها من النجوم، والفيلم من فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.



آخر أعمال الفنان أكرم حسني



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أكرم حسني المسلسل الإذاعى "صلاح التلميذ"، والمسلسل من بطولة شيرى عادل، عمرو عبد العزيز، مصطفى غريب، ابرام سمير،وغيرهم من الفنانين.

أبطال مسلسل "مكتوب عليا"

ومسلسل "مكتوب عليا" من عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة k media للمنتج كريم أبو ذكرى.

