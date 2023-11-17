نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاستن تمبرليك يحتفل بالعرض الخاص لـ Trolls: Band Together بحضور زوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل المغني والممثل الشهير جاستن تمبرليك بالعرض الخاص لجزء جديد يطرح من سلسلة افلام الرسوم المتحركة Trolls في مدينة لوس أنجلوس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم، الذي حرصت على حضوره النجمة جيسكا بيل، زوجة جاستن تمبرليك.

والفيلم الموسيقي الغنائي للرسوم المتحركة، يطرح في هذا الجزء الجديد بعنوان رسمي هو Trolls: Band Together.

جديد أفلام الرسوم المتحركة

ومنحت شركة نتفليكس الضوء الأخضر لتطوير مشروع جديد يستند إلى مسلسلها الناجح "سترينجر ثينجز"، وهو الآن يأخذ شكل أول مشروع فرعي مشتق من هذا المسلسل الدرامي الشهير.

وفقًا لموقع "ديد لاين"، فإن نتفليكس وافقت على إنتاج مسلسل رسوم متحركة يستمد ملامحه من أحداث "سترينجر ثينجز"، وهذا يعتبر أول تجربة مشتقة من السلسلة الأصلية.

المسلسل الكرتوني سيتم إنتاجه للتلفزيون بواسطة "إريك روبيلز" المنتج التنفيذي، بالتعاون مع شركة فلاينج بارك.

ويأتي هذا القرار كخطوة جديدة في عالم "سترينجر ثينجز"، حيث يتوقع أن يستمتع المشاهدون بنظرة مختلفة وممتعة عبر هذه النسخة الرسومية.

"سترينجر ثينجز"

وفي سياق آخر، نفى كتاب المسلسل الشهير الشائعات التي تحدثت عن عرض للممثلة مايلي بوبي براون لتقديم دور في فيلم سينمائي مشتق من "سترينجر ثينجز".

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، فإن الأمر كان مجرد شائعات، حيث نفى الثنائي المؤلف للمسلسل أن تكون مايلي قد تلقت عرضًا بقيمة 10 ملايين دولار للمشاركة في هذا المشروع السينمائي المحتمل.

وتُشير مصادر قريبة من مايلي بوبي براون إلى أنها تتطلع إلى الانتهاء من مشاركتها في "سترينجر ثينجز" مع اقتراب طرح الموسم الخامس والختامي للمسلسل.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، رفضت مايلي عرضًا بقيمة 10 ملايين دولار للظهور في فيلم سينمائي يستند إلى السلسلة التي قدمتها نتفليكس.