 لن تصدق كيف أصبح شكلها ..اتفرج ظهور مفاجئ لطفلة حكايتي مع الزمان بعد غياب 49 عاما؟

الرياض - محمد الاطلسي - شكلها غير متوقع وربما يجهلها الكثيرون بعد ان ظهرت بشكل مفاجئ وانتشرت صورتها على متن العديد من الصحف والمواقع الاخبارية علاوة عن وسائل التواصل الاجتماعي لاسيما وأن الطفلة التي ظهرت في فيلم حكايتي مع الزمان .

الطفلة هي غادة جمال والتي قدمت شخصية ابنة الفنانة وردة الجزائرية، في فيلم “حكايتي مع الزمان” من بطولة الفنان رشدي أباظة، وذلك بعد مرور 49 عاما على عرض الفيلم.

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أعتزلت الفن وعملت مهندسة

وظهرت غادة جمال بملامح مختلفة تماما عما كانت عليه في الماضي، حيث ارتدت الحجاب، وابتعدت عن الفن وعملت مهندسة.

وقالت غادة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc”، مع الإعلامي رامي رضوان، أن والديها رفضا استمرارها في مجال الفن لأنهما كانا أساتذة في الجامعة وخشيا على مستقبلها.

زوجها رفض العودة للتمثيل

وكشفت غادة عن الكواليس التي جمعتها بالنجوم في العمل مشيرة إلى أن الفنانة وردة كانت خلال هذه الفترة محرومة من ابنتها وأنها كانت بالنسبة لها عوضًا عن ابنتها.

وأكدت أن وردة كانت تتعامل معها بحنان وحب لم تراه من والدتها، مشيرة إلى أنها عندما كانت تصل لموقع التصوير كانت تسأل عنها وتشتري لها أشاء كثيرة وتطعمها بنفسها.

وأشارت غادة إلى أنه عرض عليها العودة للتمثيل ولكن زوجها رفض وقتها ولكنها الآن مستعدة للعودة للتمثيل.