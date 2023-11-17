نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيمي كيميل مقدما لحفل جوائز الاوسكار للعام الثاني على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من جديد يعود مقدم برامج التوك شو الشهير جيمي كاميل ليقدم حفل جوائز الاوسكار، وستكون هذه هي العام الثانية على التوالي له، والرابعة إجمالًا.

وأعلنت الصفحة الرسمية للأوسكار اختيار كيميل لهذا الحدث، لما له من حضور مميز، وقدرة للسيطرة على مجريات الأمور بعد ما اثير من جدل في الدورات السابقة.

مواعيد موسم الجوائز

وتم الكشف مواعيد حفلات جوائز السينما والموسيقى بعد سلسلة التأجيلات المتلاحقة في هوليوود، والتي ستكون جميعها في عام 2024.

ووفق ما ذكر موقع ديد لاين، فيما يلي قائمة تواريخ حفلات الجوائز الابرز لهذا العام، وبداية من ديسمبر سيكون موعد اعلان ترشيحات الجولدن جلوب.

وفي يناير من عام 2024، تقام جوائز جولدن جلوب في السابع من يناير، وجوائز ايمي في يوم 15 يناير، ثم الاعلان عن ترشيحات الاوسكار في يوم 23 يناير.

في الرابع من فبراير تقام جوائز جرامي، ثم في العاشر من مارس تقام حفل جوائز الاوسكار الـ 96.

تفاصيل الجوائز

وتحدد رسميًا موعد عرض حفل جوائز ايمي المؤجلة بسبب اضرابات هوليوود، على ان تكون بتاريخ 15 يناير القادم من عام 2024.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، الحفل شهد تعديلا على عدد الجوائز المخصصة للكتاب، حسب ما كشفت عنه قائمة الترشيحات.

وكانت قد تأجلت جوائز إيمي للتليفزيون هذا العام التي كان مقررا اقامتها في سبتمبر الماضي، بسبب ما عاشته هوليوود من حالة اضرابات.