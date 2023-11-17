جينفر أنستون تنعي رحيل ماثيو بيري بعبارات مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة جينفر أنستون في حملة نعي النجم الراحل ماثيو بيري، ضمن ابطال مسلسل فريندز الذين قاموا بالاعلان عن نعي مؤثر بعد رحيل الفنان بأسبوعين.

ووفق ديلي ميل، فإن جينفر أنستون كان يعتبرها ماثيو بيري الاقرب له من بين نجوم مسلسل فريندز، اذ كانت أكثر من تواصل معه خلال أزمة علاجه من ادمان الكحوليات.

نعي نجوم "فريندز"

بعد مرور اسبوعين كاملين على وفاته، خرجت النجمة كورتني كوكس نجمة مسلسل فريندز بنعي رسمي لرحيل ماثيو بيري نجم المسلسل، والذي جسد دور زوجها في العمل التليفزيوني الناجح.

ووفق صحيفة ديلي ميل، كتبت كورتني كوكس عبارات مؤثرة عبر صفحتها الرسمية على أنستجرام، عبرت من خلالها عن حزنها وشعور الفقد بعد رحيل ماثيو الذي أثر في جميع المحبين له حول العالم.

مراسم الجنازة

وبعد أن عقدت مراسم جنازة ماثيو بيري في حدث خاص حضره فقط اسرته وأبطال مسلسل فريندز من اصدقائه المقربين، تحدد الموقع الذي دفن به ماثيو واختير ليكون مثواه الأخير.

ووفق ما ذكرت "ديلي ميل"، فقد اختريت منطقة مقابر المشاهير "فوريست لون"، ليتم دفن ماثيو بها، وهي منطقة يعرف عنها إنه ا مقابر لعدد من كبار مشاهير هوليوود الراحلين، مثل بول ووكر، وكاري فيشر.