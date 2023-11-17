نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريتشل زيجلر تواصل الترويج لـ Hunger Games في نيويورك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة الشابة ريتشل زيجلر، الحملة الترويجية لفيلمها الجديد Hunger Games: The Ballad Of Songbirds & Snakes، بحضورها لعروض خاصة متواصلة للفيلم.

ونقلت ديلي ميل، لقطات جديدة من عرض خاص جديد للفيلم، أقيم في مدينة نيويورك بحضور صناع الفيلم ونجمته الشابة.

تسليط الأضواء

وتستمر شركة ديزني في التمسك بالممثلة الشابة راشيل زيجلر لتجسيد دور الشخصية الرئيسية "سنو وايت" في النسخة السينمائية المستوحاة من الفيلم الكلاسيكي للرسوم المتحركة.

ووفقًا لموقع "ديد لاين"، نشرت ديزني صورة حصرية جديدة من الفيلم قبل إصدار الإعلان الترويجي، رغم الانتقادات التي واجهتها بسبب اختيار الممثلة التي لا تبدو مناسبة للدور.

إنتقادات كبيرة

وقد تعرضت ديزني لانتقادات قوية بسبب اختيارها المثير للجدل لراشيل زيجلر لتؤدي دور "سنو وايت" في فيلم يقدم نسخة سينمائية حية للفيلم الكلاسيكي "سنو وايت والأقزام السبع".

وعلى الرغم من النقد الشديد، قررت ديزني الاستمرار في اختيار راشيل زيجلر، المعروفة بمشاركتها في بطولة أفلام أخرى ناجحة.