"الملكة الأخيرة" حصريا ولأول مرة الليلة على ART

أحمد جودة - القاهرة - حصد العديد من الجوائز في المهرجانات العالمية

تعرض قناة أفلام١ ART الليلة حصريا ولأول مرة الساعة الثامنة مساء الفيلم الجزائري التاريخي "الملكة الأخيرة" بطولة وإخراج النجمة الجزائرية عديلة بن ديمراد، وشاركها الإخراج داميان أونوري، وشارك في بطولته دالي صلاح، محمد طهار، إيمان نويل.

ويعد الفيلم أحد أهم الأفلام التاريخية، التي تتناول حقبة مهمة من تاريخ الجزائر، حيث تدور أحداثه حول الملكة "زفيرة" التي تُعتبر رمزا للنضال لأنها رفضت مغادرة البلاد بعد وفاة زوجها وقاومت الغزو الإسباني وتصدّت لكل المؤامرات التي كانت تُحاك ضد زوجها قبل وفاته، وفضلت في النهاية إنهاء حياتها بنفسها على الاستسلام.

جوائز الفيلم

جدير بالذكر أن الفيلم حصد العديد من الجوائز في المهرجانات السينمائية الدولية منها جائزة أخسن ممثلة في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية، وجائزة أفضل ممثلة بمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وأفضل سيناريو بمهرجان عمان السينمائي الدولي.

موعد عرض الفيلم

الفيلم يعاد عرضه يوم السبت الساعة ١:٣٠ ظهرا، ويوم الأحد الساعة ١٢ منتصف الليل.