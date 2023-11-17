انت الان تتابع خبر تعليق صادم من الفنان هشام عبدالله بعد القبض على زوجته في تركيا صعق الجميع: "والله عيب اللي بتقوله ده... والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فجر الفنان المصري الهارب هشام عبد الله حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوقفت أجهزة الأمن التركية مؤخراً زوجة الفنان المصري، هشام عبدالله، الناشطة السورية الأصل غادة نجيب,

وكشف الممثل الهارب هشام عبد الله ضبط السلطات التركية لزوجته غادة نجيب لأسباب وصفها بالسياسية.

وأوضح في تدوينة نشرت على موقع التواصل الاجتماعي إكس ( تويتر سابقًا) أن السلطات في تركيا ألقت القبض عليها من منزلها.

وبحسب المعلومات أيضاً، رحّلت السلطات التركية، وعقب القبض عليها زوجة الفنان المصري إلى سجن ملاطية الذي يبعد عن إسطنبول مسافة ألف كيلومتر، وهو ما يزيد الشكوك حول نية أنقرة ترحيلها خارج البلاد.

يُشار إلى أن الاسم الكامل لزوجة الفنان المصري، غادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني، وهي من مواليد القاهرة 3 شباط/فبراير من عام 1972، سورية الأصل، أُسقطت الجنسية المصرية عنها لإقامتها خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في إحدى الجنايات المضرّة بأمن الدولة.

وحصلت غادة نجيب على إجازة في الحقوق، وتزوجت من الفنان المصري هشام عبد الله عام 1999، وكانت تقيم في منطقة العمرانية في محافظة الجيزة قبل هروبها مع زوجها إلى تركيا عقب أحداث 30 حزيران/يونيو 2013.

وفي العام 2019، قضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة هشام عبدالله وزوجته غادة نجيب بالسجن 5 سنوات في القضية الرقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ.

وأما في عام 2020 فنشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإسقاط الجنسية المصرية عن غادة نجيب.