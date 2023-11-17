بعد مرور 15 عاما على أنتاجه .. خطأ فادح لم يلاحظه أحد في "أمير البحار" بطولة هنيدي وياسر جلال (اتفرج) 

الرياض - محمد الاطلسي - الاخطأ السينمائية ما تزال تتكشف كانت في الاعمال العربية أو العالمية ومن ذلك ما تم اكتشافه بعد مرور اكثر من عقد من الزمن في فليم "امير البحار" والذي يعد الذي يعد من أهم الأفلام الكوميدية للفنان محمد هنيدي ومضى على انتاجه قرابة 15 عاما ...

وعلى الرغم من أن الفيلم حقق نجاحا وقت عرضه عام 2009 وحتى هذه اللحظة لكن هذا لم يمنع وجود بعض الهفوات التي ربما تفقد المشاهدين المتعة المطلوبة.

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أين يكمن الخطأ في الفيلم

ويكمن هذا الخطأ في أحد المشاهد التي يطلب فيها ياسر جلال من محمد هنيدي مبلغ سلف وعندما يقذف هنيدي الأموال على سيارة ياسر جلال تسقط على الأرض ولكن يتظاهر ياسر جلال بانه استطاع الإمساك بها.

"أمير" شاب مستهتر يدرس في الأكاديمية البحرية، ليصبح قبطانًا ويحب جارته سلوى ابنة مدير الأكاديمية التي تعتبره أخًا لها، وتحدث العديد من المفارقات بين شد وجذب إلى أن يتم اختطافهم من قبل القراصنة في عرض البحر، وتتوالى الأحداث.

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