الرياض - محمد الاطلسي - ضجت الكثير من وسائل الاعلام خلال الساعات والأيام القليلة الماضية بشأن طلاق الفنانة هنا الزاهد من زوجها أحمد فهمي وهو الخبر الذي أثار الكثير من الجدل قبل أن تطل الفنانة من نافذة انستغرام الخاصة بها وتؤكد رسميا أن الطلاق قد تم فعلا ليبادل أحد الفنانيين الخليجين بعرض الزواج منها وهو الخبر الذي لم تعلق عليه الفنانة المصرية بعد .

وقال هنا الزاعد على صفحتها في انستغرام : الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

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الكشف عن هوية الفنان الخليجي الذي عرض الزواج على هنا الزاهد بعد إعلان طلاقها رسمياً من أحمد فهمي

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هنا الزاهد تتلقى عرض الزواج عبر منصة التواصل الإجتماعي

وبمجرد أن أعلنت طلاقها، تلقت هنا الزاهد عرضاً للزواج من الفنان الكويتي أحمد النجار، حيث علّق الممثل الخليجي على الخبر قائلاً: "وأنا موجود إن شاء الله"، مضيفاً الوجوه التعبيرية الخاصة بالضحك، من دون أن يتبين قصده بالمزاح أو الجد.

وكانت قد انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار حول انفصال هنا وأحمد على خلفية المشاكل العائلية التي حدثت بين هنا وزوجة كريم فهمي شقيق أحمد.

وكانت إعلامية شهيرة قد أثارت الجدل حول طلاق النجمين، حين أعلنت أنهما على وشك الطلاق، ما دفع والدة هنا الزاهد للخروج في تصريحات صحافية لتكذيب تلك الأخبار، وتأكيد عدم صحتها.

يُذكر أنه أثيرت أنباء انفصالهما قبل أشهر عدة، وأن الأمر تم في سرية تامة بحيث اتفق النجمان على عدم إذاعة الخبر حتى لا يتأثر فيلمهما "مستر إكس"، وذلك بعد تداول أخبار عن خلافات عائلية بين هنا وزوجة كريم فهمي شقيق زوجها، وهو ما نفاه الاثنان بشدّة في العرض الخاص للفيلم.

وتزّوج الثنائي في عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، وتعاونا في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل "الواد سيد الشحات"، وكذلك فيلم "مستر إكس" أخيراً، كما قدّما معاً عرضاً مسرحياً.

ولكن في الأشهر الأخيرة، انتشرت أخبار كثيرة عن وجود خلافات بينهما، وامتد الحديث ليشمل خلافات بين هنا الزاهد وكريم فهمي شقيق زوجها، وهو ما تسبّب في إلغاء متابعتهما لبعضهما عبر "إنستغرام".