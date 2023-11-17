طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Chicken Run: Dawn Of The Nugget

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الإعلان الترويجي لفيلم الرسوم المتحركة الشهير Chicken Run، الذي يطرح بجزء جديد يحمل عنوان Chicken Run: Dawn Of The Nugget.

الفيلم يضم في بطولته عدد مميز من الأسماء المؤدية لأصوات الشخصيات الرئيسية ومنهم ثاندي نيوتن وزكاري ليفي وبيلا رامزي، ويعد نسخة معاد صناعتها من الفيلم الاصلي الذي طرح عام 2000.

الفيلم يطرح للعرض في صالات العرض السينمائية بتاريخ 15 دسمبر من عام 2023 الجاري.

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وتستمر شركة ديزني بالتمسك بالممثلة الشابة ريتشل زيجلر لأداء دور شخصية "سنو وايت" في نسخة سينمائية حية مستوحاة من الفيلم الكلاسيكي الرسوم المتحركة.

ووفقًا لما نشره موقع "ديد لاين"، قامت ديزني بنشر صورة حصرية جديدة من الفيلم قبل إصدار الإعلان الترويجي، على الرغم من التعليقات النقدية حول اختيار الممثلة التي لا تبدو مناسبة للدور.

انتقادات بسبب الفيلم

تعرضت ديزني لانتقادات حادة بسبب اختيارها المثير للجدل لريتشل زيجلر كممثلة لشخصية "سنو وايت" في فيلم جديد يقدم نسخة سينمائية حية للفيلم الكلاسيكي "سنو وايت والأقزام السبع".

وقد اختيرت زيجلر، المعروفة بأدوارها البارزة في أفلام مثل "ويست سايد ستوري".

وتشير "ديلي ميل" إلى أن اختيار ديزني لريتشل زيجلر واجه انتقادات حادة بسبب عدم تشابه مظهرها مع شخصية سنو وايت الكلاسيكية. يأتي هذا في إطار سلسلة من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها ديزني مؤخرًا في اختيار أبطال أعمالها السينمائية الحية.