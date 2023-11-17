تعرف على قائمة أحدث المنضمين لمسلسل " حق عرب "

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت المنافسة الرمضانية أن تشغل الساحة الفنية، ويبدع كل شخص بعمله، من أجل الوصول إلى القمة، واستحواذ على عدد كبير من المشاهدة.



تعرف على أبرز المنضمين لـ حق عرب





يواصل المخرج إسماعيل فاروق اختيار الفنانين المشاركين فى بطولة مسلسله الجديد "حق عرب" بطولة النجم أحمد العوضى، حيث انضم للعمل مؤخرًا إلى فريق العمل كلًا من كارولين عزمى وأحمد صيام وسلوى عثمان وميدو ماهر، فيما يتبقى الاستقرار على الفنانة التي تلعب دور البطولة النسائية.

أبطال مسلسل حق



مسلسل "حق عرب" من بطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، ميرهان حسين وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى.

تعرف على أحداث مسلسل "حق عرب"

وتدور أحداث العمل في اطار الاثارة والتشويق والمغامرات الرومانسية التي تحدث خلال هذا العمل.



آخر أعمال سلوى عثمان

يذكر آخر أعمال الفنانة سلوى عثمان مسلسل جت سليمة ومسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، ومسلسل سوق الكانتو، وحققت هذه الأعمال على نسب مشاهدات مرتفعة، حازت على اعجاب الجماهير في الوطن العربي.



آخر أعمال كارولين عزمي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة كارولين عزمى، حكاية "فى أمل" من مسلسل "فى كل أسبوع حكاية"



و المسلسل من بطولة محمد كيلانى، محمد المولي، هنا يسري، شهد الشاطر وآخرين وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام.