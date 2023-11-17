

انت الان تتابع خبر خربت بيتها.. مفاجأة نارية من العيار الثقيل عن المرأة التي تسببت في طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل الواسع بعد إعلان طلاق الثنائي هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي، بعد 4 سنوات زواج.

من جانبها لم تكشف هنا الزاهد عن سبب طلاقها ، ولم تدلي بأي تصريحات حول تفاصيل الطلاق، لكن ما يتم تداوله هو وجود خلافات عائلية ومشاكل كثيرة تعرض لها الثنائي معاً خلال الفترة الأخيرة لكن تم تداول أنباء عن وجود أزمة بين هنا الزاهد وحماتها والدة أحمد ، بسبب رغبة هنا الزاهد في تأجيل الإنجاب.

وقالت هنا الزاهد في تصريحات سابقة حول قصة الحمل، أنها تشعر بأنها ليست على قدر المسؤلية حاليا كي تصبح أماً، وأنها تؤجل الفكرة لوقت آخر .

كما أنه منذ فترة وقع خلاف بين هنا الزاهد و كريم فهمي شقيق أحمد ، وزوجته دانيا ، و قاما الثلاثي بإلغاء متابعة بعضهما ، على موقع أنستجرام.