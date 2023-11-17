انت الان تتابع خبر ابنة داليا البحيري تخطف الأنظار بجمالها في اول ظهور لها.. شبهها الكبير جدتها النجمة الراحلة هدى سلطان سيفاجئك!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خطفت قسمت المرشدي ابنة داليا البحيري الأنظار إليها في حفل زفاف ابنة خالتها، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى حيث ظهرت بملامح تشبه جدتها النجمة الراحلة هدى سلطان.

وقسمت فريد المرشدي هي إبنة داليا البحيري من رجل الاعمال الراحل فريد المرشدي نجل المنتجة ناهد فريد شوقي وشقيق الفنانة الشابة ناهد السباعي، والذي رحل قبل عدة سنوات إثر حادث سير أليم.وفي وقت سابق، نشرت الفنانة داليا البحيري، مقطع فيديو جديد لها برفقة ابنتها على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت داليا، في الفيديو وهي ترقص بطريقة مثيرة وغريبة مع ابنتها على أنغام أغنية أجنبية وكتبت البحيري، على الفيديو قائلة: “تؤامي”.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة داليا البحيرى مسرحية “أبو العربي” بطولة هاني رمزي، والتى خاضت بها أولى تجاربها على خشبة المسرح، وتم عرضها فى مصر لعدة أسابيع،