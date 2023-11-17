إليسا تنتقد الوضع في لبنان: العميل هو اللي بيتنازل عن ثروات وطنه الطبيعية

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أحمد جودة - القاهرة - عبرت النجمة إليسا عن استيائها الشديد وحزنها جراء الأحداث التي تمر بها موطنها لبنان، مؤكدة أنه مهما حاول النظام التشويش على أصوات الشعب وتضلليلها فإنه لن ينجح أبدًا.

وكتبت إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات الشهير "أكس"، قائلة: “صار وقت إلغاء المحاكم الاستثنائية، العمالة هي بس تشتغل ضد مصلحة بلدك، وهذا لا يشبه ليال لي هي صورة للنجاح الإعلامي اللبناني بالاغتراب”.



وأردفت إليسا حديثها: “بلشوا حاسبوا العملاء اللي نهبوا أموالنا وهجروا ولادنا، العميل هي يللي بيتنازل عن ثروات وطنه الطبيعية، وقفوا هالمسرحيات لي ما بي حياتا قمعت أصواتنا الحرة”.

إليسا موجه رسالة دعم للصحفيين: "الله يحمي كل الصحافيين ويرحم كل اللي استشهدوا في سبيل كلمة الحق"

وتواصل الفنانة إليسا في دعم القضية الفلسطينية وشعب أهالي غزة وكذلك موطنها لبنان، وقامت بتوجيه رسالة دعم إلى كل الصحفيين الذين يشاركون في تغطية أحداث الإبادة الجماعية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقوع مئات الضحايا منهم يوميًا.

ونشرت إليسا مقطع فيديو لـ لحظة سقوط صاروخ بالقرب من مراسل قناة إم تي في اللبنانية أثناء تغطيته للأحداث على الهواء مباشرة، وعلقت عبر حسابها على موقع التغريدات “أكس” قائلة: "الله يحمي كل الصحافيين والمراسلين ويرحم كل اللي استشهدوا في سبيل كلمة الحق وإيصال الحقيقة".

إليسا تكشف سبب تأجيل طرح ألبومها

وكشفت إليسا عن موعد طرح ألبومها الغنائي الجديد وعن سبب تأجيله وصرحت أنها قررت تأجيل طرح ألبومها بسبب أحداث غزة، حيث قالت: “الألبوم الجديد نزلت منه أغنيتين أخرهم أغنية العقد، والألبوم فيه مشاكل، ولازم نستنى شوية لغاية ما يروق الوضع”.