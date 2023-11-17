تأهل رواية «لا يذكرون فـي مجاز» لهدى حمد إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

أبوظبي العُمانية: تأهلت رواية «لا يُذكرون في مجاز» للكاتبة العُمانية هدى بنت حمد الجهورية إلى القائمة الطويلة للدَّوْرة الـ18 من جائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع الآداب، إلى جانب 12 عنوانًا من 9 دول عربية.

جاء ذلك في إعلان الجائزة أمس عن الأعمال المتأهلة للقوائم الطويلة في فروع الآداب، والمؤلف الشاب، وأدب الطفل والناشئة، وتحقيق المخطوطات.

المتتبع لأحداث رواية (لا يُذكرون في مجاز) للكاتبة الجهورية سيجد أنَّها تَدُور في إطار اجتماعي عجائبي، لا يخلو من الدهشة والبحث عما هو وراء المجهول، بدءًا من الحلم الذي يزور بطلة الرواية، والذي يأتي مرتبطًا بقراءتها لكتاب قديم يعود لإحدى جداتها في زمن بعيد، حيث تتصاعد الأحداث لِتصلَ إلى سرٍّ خفي لمئات السنين، وما يتبع ذلك من أحداث غلفت بالغموض والسَّعي للخروج بنص سردي متكامل الأركان.

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