يا منبع الأمجـــــــاد محلا منظرك

يا عــز في دنيا الحضارة ما ارتحل يا ملهــم التاريخ فضلك عَمَّرَك

مِن غير أمجادك هوى العزه رَحَـل العز فــــي عرشه لوحدك أَمَّرَك

إئمر ..و قُودِه ..و امتلِك تاجه و ظَل فوق الثريا يا عمانـــي مسمرك

با ينقش التاريخ إسمك في زُحَل وحدك إلهــــي بالكرامـــة عَطَّرَك

من جنَّتِه وانشاك في أبهى الحُلَلْ عالي شموخك كالقمـم بـنذَكِّــــرَك

همس الأماني فــوق ذيَّاك الطَّلَل كلما نرتــــل أحرفك أو ننظــــرك

يُطـبع جمالك في المحاجر كالكُحِل قـــد فاح حــبك من زوايا مـــــنبرك

حـــتى أباحــــت عشقنـــا كل الملل بنفــــــــارق الأرواح لو مــا نذكرك

نعشق حــروفك نرتشفهـا كالعــسل إحنا وهبنــاك المُهَـــج ونحــــررك

قصــة كرامه مـــا لنـــا غيرك بدل نروي رياض الحـــب عامل مشــترك

لمّا برق شوق الكرامة لك هَــــطَلْ بنعيش ظِــــلَّك نحــرسك ونّاظرك

ونصون حلمك يا ضيانا والأمـــل ونصون فرحه وسط بســمة ثاغِـــرَك

ونبيد الاعدا لو يريدو لك مَــــلَلْ داخل شــــرايين الدما با نحصــرك

يا مبتدانا نعشقك حتى الأجــــــل نبذل دمانا نْصون فرحـــة خاطرك

نحفظك دايم وسط أحداق المُــــقَل خذهـــا جماجمنـــــا وجابه أبحــــرك

خذهـــا مجــــاديفك معك لوما تصل هام الثريا ما نمـل أو نهـــجرك

عزك قـــدر مـكــتوب لا قد قلت حـل لو خيرونا الكون … ريحة مشقرك

من ريحـــة الجنـــه دوا كل العلل رغــــم الغلايب من دمانا نـعـمُـرَك

إنتَه بقـــلب الجيل نابــض مــا تزل حـــب الوطن هو ديننا ماحد تَرَك

با نجعله في القلب راسخ كالجبـــــل ونصون أخوتنا الجميع ونظـهِــرَك

بــــدر بســـما الأمجاد عمره ما أفل جيت بميادين الشعر أستثمرك

لــو يكتبك صــدق القصايد ما اكتمـــل إنته غزارة شِعر.. قلبي يسامرك

انت الاصاله والأنــاقه والجُمــل إنته ملاحم عشق نكتب أسطرك

سطّر بك التاريخ مجدك في زحل نحن الغضب في وجه من جا يدمرك

أو بالمعارك دوم ما نخاف القتل يا بهجة الأعيان تحفة منظرك

قد زانك الرحمن بايات الحلل فيك الطبيعه الساحره بتعطرك

رذاذ أرضك زان.. حسنك ينهمل وقفات شعبك يا بلادي تناصرك

تبقي الأبيه الشامخه بين الدول قد قادك الميمون واحنا نفاخرك

سيرة على مر الزمان بتكتمل وسكنت في أرواحنا وما نهــجرك

سلطاننا هيثم وَلَانَا لك يظل دايم بن طــارق معك في المعـــترك

إحنا جنودك حلمنا فيك اكتمَلْ سيرة.. تجارة.. مع صناعة نْشاطرك

حب التكاتف والتعـــاون في العمــل سِلْم الجـــوار يْزيد فِــكْر أَواصـــرك

بعلاقة ممتـــدة إِلهي لك جعل أسألْه ربي يا بلادي يعمرك

ومدائنك تزهو على طول الأزل قـدرك عُمـان يزيد رفعة وينصرك

ربي.. عـ نبوات العلا دايم يظل بالخاتمه صلي على من بشرك

ذاك الحبيب احمد وهو سيد الرسل وصلاة ربي مع سلامه تغمرك

أنهيت أبيــاتي بكل قــولٍ جَـــزِل عميرة السعيدية

شاعرة عمانية

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