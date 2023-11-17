انت الأن تتابع خبر أول صورة للفنان أحمد داود بعد زيادة وزنه بشكل مخيف.. شاهدوا كيف أصبح! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنان المصري أحمد داود اثارت الجدل عند محبيه، حيث تسائلوا عن سبب زيادة وزنه بهذا الشكل.

أحمد داود ظهر وهو بوزن زائد بشكل كبير للغاية، الأمر الذي سبب صدمة عند جمهوره، متسائلين عن سبب ظهوره بهذا الشكل الغريب.تبين فيما بعد أن الصورة المنتشرة هي من احداث مسلسله الجديد "زينهم" والذي يقوم فيه بدور طبيب شرعي في مشرحه يتعرض لعدة قضايا يدعى زينهم. ويعد مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.