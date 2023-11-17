نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وصف جمهورها بالخدامات.. مها أحمد: "أنا موظفة في التيك توك عشان مش لاقية شغل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة مها أحمد أثناء بث مباشر عبر حسابها على تيك توك عن استيائها من قلة العروض الفنية التي تعرض عليها، مشيرة أنها أصبحت موظفة في منصة تيك توك، مؤكدة عن رفضها تمثيل خلاف بينها وبين أحد الأشخاص لتتصدر التريند.

مها أحمد: "بقبل الهدايا ومحدش له عندي حاجة"

وقالت مها خلال بث مباشر عبر تيك توك: “إحنا بنطلع عشان مبنشتغلش، في الوسط مبنشتغلش ولقينا مجال زي السوشيال ميديا، ولو أنا مثلًا بعمل مسرح ولو فيه عائلة سعودية أو كويتية بيجيبولي هدايا، وعندي أصدقاء يمنيين بيجبولي فضة وبقبل الهدايا، فهل أقبل الهدايا وأنا في المسرح أو السينما ومش هقبلها على اللايف؟ لا هقبلها، أنا حرة ومحدش له حاجة عندي”.

وأردفت مها: “خلاصة الموضوع، إحنا داخلين على التيك توك عشان نشتغل، أنا واحدة ماضية عقد مع تيك توك وتبع إدارة التيك توك، أنا موظفة وبشتغل ولازم أشوف شغلي وأكل عيشي وبفكر الناس بيا والـ CV بتاعي وإني فنانة وموجودة حتى لو ماليش أعمال دلوقتي”.

ووجهت مها أحمد رسالة لشخص مجهول أثناء بث مباشر عبر حسابها على تيك توك، قائلة: “الواحد هيرجع وأقول ربنا يشفي كل مبتلى أو مريض، قلة الدعم بتجيب حالة مش طبيعية وكلنا بنكتئب، فيه واحد بيعبر عن حاله ويطلع لايف ويبقى تريند، يعني فيه واحد ما من ضمن الناس المدمنة طلب مني نتخانق مع بعض عشان يطلع تريند، رغم إنه عمل حاجة وطلع بيها تريند وكسب تعاطف الناس، قولتله عيب مش للدرجة دي، أنا مش من الناس اللي ممكن تطلع تريند عشان خناقة مع حد أنا تريند لوحدي”.

وأختتمت مها أحمد حديثها قائلة: "كل حد بيستخدمني عشان يطلع تريند هو حر، وإنك تقعد في اللايف والناس تشتمك بس تخلي الواحد حالته النفسية مش كويسة ويتصاب بالهلع والرغي واللت والعجن وشتايم الناس وإني أسخر الأدمن اللي عندي يسجلوا كل اللايفات، ليه يعني؟".

مها أحمد تصدم جمهورها بألفاظ خارجة وتصفهم بالخدامات



انفعلت الفنانة مها أحمد، خلال الأيام القليلة الماضية على جمهورها، بشكل مفاجئ على متابعيها من خلال موقع “تيك توك” عبر خاصية البث مباشر، وهو ماعرضها لانتقادات حادة وجعل الفيديو ينتشر بشكل أوسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت مها أحمد، رسالة شديدة اللهجة لجمهورها خلال البث المباشر والذي كان يشاركها البث كل من الفنان هادي خفاجة وشقيقه فادي خفاجة عبر موقع الفيديوهات التيك توك، واصفها منتقديها بـ الخدامات، وقالت: “يا خدمات بطلوا كفاية.. أي خدامة هتفتح بوقها بالشبشب وأنا قعدتي دي عشان المصلحة واحدة.. إحنا عملنا اللي علينا ورينا أخركم إيه يا بعدة”.

مها أحمد تطلب من خفاجة غلق التعليقات

كما طلبت الفنانة مها أحمد خلال البث المباشر من فادي خفاجة غلق جميع التعليقات بعد سيل من الشتائم عليها بعد وصف متابعيها بأنهم خدامات.