نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيري عادل تروج لـ "الوصفة السحرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة شيري عادل، لمسلسلها الجديد “الوصفة السحرية”، كما كشفت عن صورة من كواليسه، في منشور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت شيري، صورة لها مع مخرج المسلسل خيري سالم من كواليس العمل، معلقة عليها: "الوصفة السحرية مع المخرج المتميز خيري سالم".

ويواصل صناع عمل مسلسل”الوصفة السحرية” تصويره ومن المقرر عرضه خلال الشهر المقبل على الشاشات، والذي سيستمر تصويرة لنهاية شهر يناير المقبل.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية يضم عدد من النجوم فهو من بطولة شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

شيري عادل تجتمع مع الفيشاوي في “عادل مش عادل”

وعلى صعيد آخر، روجت الفنانة شيري عادل لأحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "عادل مش عادل"، حيث اكتفت "شيري" بمشاركة جمهورها بصورة لها أعلنت من خلالها مشاركتها بفيلم عادل مش عادل عبر الأستوري الخاص بها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

فيلم "عادل مش عادل"

ومن المقرر طرح فيلم "عادل مش عادل" في نهاية شهر ديسمبر المقبل، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء، ويشارك الفيشاوي في البطولة كلًا من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.