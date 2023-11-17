نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "على باب السيما".. تتصدر من جديد على يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية “على باب السيما” موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد إعادة نشرها للمرة الثانية وحصدت ٢٨٩ الف مشاهدة وذلك بعد إعادة نشرها على قناة مسلسل “ريفو” منذ شهر لتحصد المركز العشرين.

اغنية “ على باب السينما” تتصدر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب

كلمات أغنية “على باب السينما”

على باب السيما تذكرتي قديمة ومعايا حكاية نفس



اغيرها وانا مين يديني فرصة تخليني ادخل لو مرة



واعيشها بتفاصيلها ايدي في ايديها وعينيا عليها



سامع ضحكتها واحنا بنتفرج خلصت حكايتنا والدنيا خدتنا لا انا عارف ابعد ولا عارف اقرب ايدي في ايديها



وعنيا عليها سامع ضحكتها



خلصت حكايتنا والدنيا خدتنا لا انا عارف ابعد ولا عارف اقرب كان ممكن افضل كان ممكن تظبط



لكن يا خسارة تذكرتي قديمة من باب السيما



داخلين حبيبه بحكاية جديدة ونهاية بتقرب



شايف احلامهم حاسس بوجعهم



من قبل ما يحصل ماانا اصلي مجرب



ولا حد شايفني ولا حد سامعني



وانا واقف بره على باب السيما

من قبل ما يحصل ما انا اصلي مجرب



ولا حد شايفني ولا حد سامعني



وانا واقف بره على باب السيما



على باب السيما تذكرتي قديمة



ومعايا حكاية نفسي اغيرها.