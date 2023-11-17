محطات في حياة الفنانة الراحلة فردوس حسن

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أحمد جودة - القاهرة - نحيي اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة فردوس حسن، صديقة السينما التي قدمت أدوارًا متميزة وتركت إرثًا فنيًا غنيًا في السينما المصرية، بدأت فردوس حسن مسيرتها الفنية في عام 1923 كموظفة في مجلة الدنيا المصورة، وساهمت هذه الفترة في بناء سمعتها الفنية.

فردوس حسن

ازدهرت مسيرتها عندما انضمت إلى كازينو "دي باري"، حيث قدمت عروضًا مسرحية ناجحة بالتعاون مع الممثل محمد بهجت، شاركت في العديد من الأفلام الناجحة، مثل "حبابة"، "الغيرة"، و"عدل السماء"، وأثبتت نفسها كواحدة من ألمع نجوم السينما في تلك الفترة.



كما أبهرت فردوس حسن جمهورها بأعمال مسرحية مميزة مثل "توسكا" و"الشريدان"، حيث تألقت في تقديم أدوار قوية أكسبتها إعجاب الجماهير وجعلتها من أبرز نجمات المسرح.

فردوس حسن



في عام 1962، اتخذت فردوس حسن قرارًا بالاعتزال الفني بعد مسيرة حافلة بالإنجازات،عاشت بعيدًا عن الأضواء حتى وفاتها في 14 أبريل 1995، ورغم اعتزالها، استمرت أعمالها في البقاء حية في قلوب الجماهير، مستمرة في إلهام الفنانين وعشاق الفن حتى يومنا هذا.

تُعتبر ذكرى ميلاد فردوس حسن فرصة للاحتفاء بإرثها الفني وتقدير إسهاماتها الكبيرة في السينما المصرية والمسرح.

كانت فردوس فنانة متعددة المواهب، قدمت شخصيات متنوعة بأسلوبها العفوي والمرح، وفي الوقت نفسه استطاعت التألق في الأدوار الدرامية العميقة.

تظل فردوس حسن إحدى الشخصيات الأيقونية في عالم الفن، حيث تستمر إرثها الفني في إلهام الجيل الجديد من الفنانين، تذكرنا ذكرى ميلادها بأهمية العمل الفني المتميز وتحفزنا على التأمل في مسيرتها الفنية الاستثنائية.