نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فين جوزك الدكتور وابنك اللي بتّاجري بيه".. فادي خفاجة يوجه رسالة لـ مها أحمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان فادي خفاجة، رسالة لشخص مجهول أثناء بث مباشر عبر حسابه على تيك توك بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها هو والفنانة مها أحمد، وذلك بعد ما سبّت الأخيرة جمهورها عبر منصة التيك توك.

وقال فادي خفاجة، خلال بث مباشر له عبر منصة تيك توك: “إنتي فين ياللي جوزك دكتور؟ إنتي عملتي إيه في حياتك؟ إنتي معملتيش حاجة خالص ولا اشتغلتي، وعمالة تقولي أنا ابني مع كل الاحترام والتقدير على راسي، بس إنتي بتاجري بيه”.

وأردف خفاجة خالعًا ملابسه خلال البث المباشر، قائلًا: “اللي يفتح عليا لايف قوله ابن سيد خفاجة هيفتح عليك بلد”.

مها أحمد توجه رسالة لشخص مجهول “ مدمن طلب مني نتخانق مع بعض عشان يطلع تريند”

ووجهت مها أحمد رسالة لشخص مجهول أثناء بث مباشر عبر حسابها على تيك توك، قائلة: “الواحد هيرجع وأقول ربنا يشفي كل مبتلى أو مريض، قلة الدعم بتجيب حالة مش طبيعية وكلنا بنكتئب، فيه واحد بيعبر عن حاله ويطلع لايف ويبقى تريند، يعني فيه واحد ما من ضمن الناس المدمنة طلب مني نتخانق مع بعض عشان يطلع تريند، رغم إنه عمل حاجة وطلع بيها تريند وكسب تعاطف الناس، قولتله عيب مش للدرجة دي، أنا مش من الناس اللي ممكن تطلع تريند عشان خناقة مع حد أنا تريند لوحدي”.

وأختتمت مها أحمد حديثها قائلة: "كل حد بيستخدمني عشان يطلع تريند هو حر، وإنك تقعد في اللايف والناس تشتمك بس تخلي الواحد حالته النفسية مش كويسة ويتصاب بالهلع والرغي واللت والعجن وشتايم الناس وإني أسخر الأدمن اللي عندي يسجلوا كل اللايفات، ليه يعني؟".

مها أحمد تصدم جمهورها بألفاظ خارجة وتصفهم بالخدامات



انفعلت الفنانة مها أحمد، خلال الأيام القليلة الماضية على جمهورها، بشكل مفاجئ على متابعيها من خلال موقع “تيك توك” عبر خاصية البث مباشر، وهو ماعرضها لانتقادات حادة وجعل الفيديو ينتشر بشكل أوسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت مها أحمد، رسالة شديدة اللهجة لجمهورها خلال البث المباشر والذي كان يشاركها البث كل من الفنان هادي خفاجة وشقيقه فادي خفاجة عبر موقع الفيديوهات التيك توك، واصفها منتقديها بـ الخدامات، وقالت: “يا خدمات بطلوا كفاية.. أي خدامة هتفتح بوقها بالشبشب وأنا قعدتي دي عشان المصلحة واحدة.. إحنا عملنا اللي علينا ورينا أخركم إيه يا بعدة”.

مها أحمد تطلب من خفاجة غلق التعليقات

كما طلبت الفنانة مها أحمد خلال البث المباشر من فادي خفاجة غلق جميع التعليقات بعد سيل من الشتائم عليها بعد وصف متابعيها بأنهم خدامات.