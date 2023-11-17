نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتهرت بمهاراتها الكوميدية ولها إسهامات ملحوظة في العديد من الأفلام.. من هي فردوس حسن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة فردوس حسن، بدأت مسيرتها الفنية في عام 1923، حيث عملت في كازينو دي باري برفقة محمد بهجت، ثم انضمت إلى فرقة علي الكسار ومسرح رمسيس، درست في المدارس الفرنسية وعملت في مجلة "الدنيا المصورة"، اشتهرت بمهاراتها الكوميدية وأخذت استراحتها الفنية في عام 1962.

فردوس حسن



من بين أعمالها السينمائية:



- "برسوم يبحث عن وظيفة" (1923).

- "سعاد الغجرية" (1928).

- "دنانير" (1939).

- "عايدة" (1942).

- "حبابة" (1944).

- "السوق السوداء" (1945).

- "ضحايا المدينة" (1946).

- "طلاق سعاد هانم" (1948).

- "ليت الشباب" (1948).

- "نرجس" (1948).

- "عدل السماء" (1948).

- "جنون الحب" (1954).

كما شاركت في مسرحية "السبنسة" التي انتجت في عام 1962.

فردوس حسن، الفنانة ذات المواهب المتعددة، قدمت شخصيات متنوعة بأسلوبها العفوي والمرح، وبرغم ذلك، نجحت في التألق في الأدوار الدرامية العميقة، تظل فردوس حسن شخصية أيقونية في عالم الفن، إذ يستمر إرثها الفني في إلهام الجيل الجديد من الفنانين، يأتي ذكرى ميلادها كتذكير بأهمية العمل الفني المتميز، محفزةً إيانا على التأمل في مسيرتها الفنية الاستثنائية.



فردوس حسن، الممثلة الثانية في تاريخ السينما العربية بعد عزيز أمير، قدمت مسيرة فنية تمتد من عام 1923 إلى 1962، ورغم ذلك، يبدو أن جزءًا كبيرا من جمهور السينما العربية قد نسيها، لها إسهامات ملحوظة في العديد من الأفلام المعروفة، مثل "دنانير"، "عايدة"، و"جنون الحب"، إلى جانب فيلم "سعاد الغجرية" في عام 1928، الذي أثار جدلًا واسعًا بسبب اتهامات الإساءة إلى مصر.