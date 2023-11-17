نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب اشادته بموهبة حنان مطاوع.. صدقي صخر يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان صدقي صخر، مؤشر محرك البحث جوجل وذلك بعد حلوله ضيفًا على برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، عبر محطة راديو "نجوم اف ام" والذي تحدث فيه عن العديد من الأسرار والتفاصيل عن دوره في مسلسل صوت وصورة.

أبرز تصريحات صدقي صخر

وتحدث صدقي صخر، عن مشاركته مع حنان مطاوع في مسلسل صوت وصورة، وأشاد صدقي صخر بموهبة حنان مطاوع قائلًا: "هي إنسانة جدًا وطالعة من زمن الفن الجميل بنفس الرقي والمفردات وشخصية تحترم فنها جدًا والناس، وتحب الشغل وشغوفة ومتفانية جدًا، وتملئ المساحة الخاصة بها في العمل باقتدار".

وتابع: "أحببت مشهدنا خلال التواجد في الفلوكة وقت الغروب وفي النيل وكان مشهد جميل وسلس".

واستكمل: "الفنان لازم يكون واعي بشأن ما يحدث حوله وعلى درجة من الاطلاع، ويكون فيه مسؤولية اجتماعية على الفنان، حتى لو الفن غرضه الترفيه فهذا في حد ذاته رسالة".

وعن علاقته بالفنان عمرو وهبة، قال: أول مرة أقابله في الحقيقة كان يوم بروفة الترابيزة الخاصة بالمسلسل، وكنت أعرفه فقط من السوشيال ميديا، ومن أول لحظة الكيمياء بيننا كانت رائعة كنا على نفس الموجة، قدرنا نجد لغة حوار بيننا والبروفات مشيت بسلاسة جدًا.

قصة مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة تدور أحداثه في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة يأس شديدة، بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه في عدة مجالات.

وتدور الأحداث حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

أبطال مسلسل “صوت وصورة”

ومسلسل صوت وصورة، يشارك فيه إلى جانب حنان مطاوع نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

ويتم عرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا عبر قناة dmc ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحًا أو الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

ويعرض على قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا وتعاد للمرة الثانية في اليوم التالي في تمام الساعة التاسعة صباحًا والساعة الخامسة مساءًا بالإضافة إلى عرضه عبر شاشة منصة wach it الرقمية بشكل حصري.