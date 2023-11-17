انت الان تتابع خبر "قدم لها مهر خيالي".. فنان شهير يعرض الزواج من الفنانة هنا الزاهد بعد طلاقها مباشرة وأحمد فهمي مصدوم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثار الفنان الكويتي الشهير عربيا أحمد النجار الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما عرض الزواج بالفنانة المصرية هنا الزاهد بعد طلاقها مباشرة من الفنان أحمد فهمي.

وعبر خاصية التعليقات على إعلان هنا الزاهد طلاقها رسميا من أحمد فهمي، قال الفنان أحمد النجار: "أنا موجود أن شاءالله"، ويبدوا من تعليقه على أنه يمزح لكن تداوله رواد السوشيال ميديا على أنه عرض زواج حقيقي.وكانت هنا الزاهد قد اعلنت خبر طلاقها من الفنان أحمد فهمي مساء الأربعاء الماضي وذلك من خلال ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.