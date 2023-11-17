نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طلاقها.. أحدث ظهور للفنانة بوسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة بوسي جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير لها بعد طلاقها من رجل الأعمال هشام ربيع، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “بوسي” وهي ترتدي فستان طويل باللون الأخضر، وتركت شعرها منسدلا، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من المتابعين معها.

طلاق الفنانة بوسي من زوجها هشام ربيع

آثار رجل الأعمال الشهير هشام ربيع الجدل، خلال الساعات الاخيرة، وذلك بعدما كشف كواليس انفصاله من المطربة الشعبية بوسي.

وذلك بعد زواج دام عام واحد بين المطربة بوسي ورجل الأعمال هشام ربيع، حيث كانت أعلنت الفنانة زواجهما في شهر مايو العام الماضي2022، واقيمت حفل زفاف ضحم حضره مجموعة مميزة من ألمع نجوم الوسط الفني، وذلك بعدما تم حبسه 4 شهور.

وتحدث رجل الأعمال هشام ربيع من خلال تصريحات صحفية عن كواليس الإنفصال بينه وبين المطربة الشعبية بوسي، مشيرًا إلى أنالانفصال حدث بالفعل وذلك عقب الانتهاء من موضوع المطربة الأخير مع طليقها الأول، موضحًا أن فعل ذلك مثل أي رجل مصري فإذاتعرضت زوجته للابتزاز لن يسكت.

وتحدث هشام ربيع عن أسباب انفصاله من المطربة المصرية بوسي، وأشار أن منذ بداية الزواج لم تكن الأمور على ما يرام، وأوضح أن المشكلة التي حدثت له كانت هي السبب فيها، موضحًا أيضًا أن من تأذى في تلك الأزمة هم أولاده ووالداتهم، وأكد أن لم يقف بجانبه أحد سوى أم أولاده، مؤكدًا أن سبب زعله من بوسي عن وقوفها بجانبه نهائي.

وأشار أيضًا لم أرى ما أنتظره من بوسي، اتسجنت بسببها 4 أشهر وكانت قضية ملفقة، فقد كانوا يبتزوها ويريدون فلوس منها وأنا لن أسمح بذلك، لم يروا أمامهم سوى عمل مشكلة لي، ولم أرها بجواري، أين الحب؟، أم أولادي كانت طوال الأيام تباشر الشغل، وتأتي لي بالطعام وفي الآخر صغيرة عندها 30 سنه.

آخر أعمال بوسي

وكانت آخر أعمال الفنانة بوسي هي أغنية ارقص معايا، والتي طرحتها من خلال قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت الأغنية نجاح كبير منذر طرحها حيث تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الفيديوهات يوتيوب منذ عرضها ولفترة طويلة، والأغنية من تأليف هاني عبد الكريم ومن ألحان مدين ومن توزيع يحيى يوسف.