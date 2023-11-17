نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضامنًا مع غزة.. عصام السقا يشارك في مظاهرات بإيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان عصام السقا، عن استيائه الشديد مما يحدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي ظلم تشنه قوات الاحتلال بشكل متواصل على القطاع، خاصةً بعد مشهد نزوح الفلسطينين، ووقوع مئات الضحايا منهم يوميًا.

وقام عصام السقا بنشر مجموعة من الصور أثناء مشاركته في مظاهرات بإيطاليا تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، وظهر رافعًا علم فلسطين وممسكا بلافتات تطالب بوقف الحرب على غزة.

أبطال فيلم الإسكندراني

ويتواجد عصام السقا في إيطاليا لتصوير مشاهده من فيلم الإسكندراني، وهو بطولة أحمد العوضي، في أولى بطولاته السينمائية، وزينة وبيومي فؤاد، ومجموعة من نجوم الفن الكِبار منهم الفنان حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون، ومن إنتاج شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي، بالشراكة مع روتانا استديو، وإخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

عصام السقا يوجه رسالة للكيان الصهيوني

وفي وقت سابق، وجه الفنان عصام السقا رسالة شديدة اللهجة للاحتلال الإسرائيلي، حزنًا على ما يحدث في فلسطين وأهاليها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام ” عبر خاصية “ستوري”.

وعلق “السقا” قائلا:" 3o يوم 30 يوم بتضرب اطفال ونساء 30 يوم بتحاربهم بدبابات وطيران 30 يوم بتعمل ابادة لشعب كامل 30 يوم الالاف الشهداء النتيجة؟ مش عارف تدخلهم لحد دلوقتي عاملين رعب لكل شعبك استخدمت كل امكانياتك وجيشك ومخابراتك ومعرفتش تحرر الرهائن اتفضحت قدام العالم انك فاشل وضعيف ورخيص ويومك جاي جاي".