نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره تريند جوجل.. بدايات صدقي صخر في عالم الفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان صدقي صخر، مؤشر محرك البحث جوجل وذلك بعد حلوله ضيفًا على برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، عبر محطة راديو “نجوم اف ام” والذي تحدث فيه عن العديد من الأسرار والتفاصيل عن دوره في مسلسل صوت وصورة.

بداية صدقي صخر في المجال الفني



وكشف الفنان صدقي صخر، أثناء مقابلته في برنامج “أسرار النجوم” عن بداياته في المجال الفني، قائلًا: “أنا خريج هندسة وكنت شغوف بهذا العالم، ولكن من وأنا صغير كنت بحب التمثيل والمزيكا، وأول مرة أقف أمام كاميرا كان مع الأستاذة كاملة أبو ذكري في فيلم قصير عام 2002، وكان هذا بداية ارتباطي بالسينما وفنون الأداء، ووالدي أيضًا كاتب وروائي وكنا نذهب لمهرجان القاهرة السينمائي لمشاهدة الأفلام، وفي 2019 قررت ترك عالم الهندسة وأمشي وراء شغفي اللي هو الفن والتمثيل، وأصبحت القيمة الفنية بالنسبة لي أهم من الكسب المادي”.

قصة مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة تدور أحداثه في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة يأس شديدة، بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه في عدة مجالات.

وتدور الأحداث حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

أبطال مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة يشارك فيه إلى جانب حنان مطاوع نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

ويتم عرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا عبر قناة dmc ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحًا أو الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

ويعرض على قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا وتعاد للمرة الثانية في اليوم التالي في تمام الساعة التاسعة صباحًا والساعة الخامسة مساءًا بالإضافة إلى عرضه عبر شاشة منصة wach it الرقمية بشكل حصري.