عمرو سعد يبهر جمهوره بأحدث ظهور له

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان عمرو سعد، جمهوره بصورة له من أحدث جلسة تصوير له، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر سعد، بإطلالة كلاسيكية حيث ارتدى بدلة مخططة باللون الأسود، ونظارة شمس سوداء مما أثار تفاعل عدد كبير من الجمهور معه.

أحدث أعمال الفنان عمرو سعد الدرامية

يخوض الفنان عمرو سعد، تجربة جديدة بمسلسل "سيدي مكين" ومن المقرر أن يقدم موضوع مختلف حيث سيعيش حياة الصوفية خلال الأحداث والعمل من إخراج أحمد خالد موسى، ويعتبر هذا التعاون الثاني بينهم بعد مسلسل ملوك الجدعنة الذي عرض منذ فترة.

آخر أعمال عمرو سعد



فشارك عمرو سعد في الموسم الرمضاني الماضي 2023 من خلال مسلسل الأجهر، وشاركه البطولة درة، سيد رجب، ناهد السباعي، سارة سلامة محمود قابيل خالد زكي عمرو عبدالجليل وآخرين، والعمل من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي. وحقق نجاحًا كبيرًا.

عمرو سعد وأحدث أعماله السينمائية

وفي سياق متصل، تعاقد الفنان ماجد المصري، على المشاركة في فيلم "الغربان" بطولة النجم عمرو سعد وعددًا كبيرًا من الفنانين من جنسيات أجنبية مختلفة، سيُجرى الإعلان عن أسماءهم اتباعًا خلال الفترة المقبلة، وجاء ذلك التعاون بعد تعاونهم سويًا في مسلسل توبة الذي عرض في السباق الرمضاني

حيث يتناول المسلسل والذي تدور أحداثه حول اختباء «توبة» وسط حارة منذ سبع سنوات بعد تركه ماضيه بكل خطاياه وجرائمه والمسلسل من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبواليزيد، دياب، وآخرين، ومن إخراج أحمد صالح، ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب

الفيلم من إنتاج شركة مقام – سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر وشركة ماسيڤ.



وصرح الإنتاج أن: "ماجد المصري سيظهر بشكلٍ جديد تمامًا من خلال فيلم (الغربان)، حيث يُجسد شخصية لم يسبق له تقديمها من قبل"، رافضًا الإفصاح عن تفاصيلها حاليًا، كونها تتطلب تحضيرات خاصة جدًا.

تفاصيل غياب عمرو سعد عن رمضان 2024

كما أعلن عمرو عن غيابه عن السباق الرمضاني المقبل، وقرر تأجيل أعمال إلى رمضان 2025، وقد أعلن عن ذلك من خلال حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

حيث قال:" جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل رمضان 2024 إلى رمضان 2025، وجاري حاليًا التحضير لعمل ضخم يليق بكم والنجاح الكبير الذي حققناه سويا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع شركة الصباح.