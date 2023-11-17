نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكوت تروست يصل مطار شرم الشيخ ويبدأ ورشته قبل انطلاق مهرجان شرم الشيخ لـ المسرح الشبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الفنان العالمي والمدرب الدولي سكوت تروست مطار مدينة شرم الشيخ الدولي للمشاركة بالدورة الثامنة وكان في استقباله إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج الفنان مازن الغرباوي، وسيقدم تروست للعام الثاني علي التوالي ولكنها هذا العام تختلف عن الدورة السابقة في كونها ورشة طويلة تبدأ قبل بداية المهرجان بأسبوع، وتستمر كل فترة المهرجان، وسيكون نتاج الورشة فقرة فنية ستعرض خلال حفل ختام الدورة الثامنة من المهرجان، والذي من المقرر أن ينطلق في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر.

ورشة هذا العام للفنان " سكوت تورست " طويلة وهي بداية الأنشطة المصاحبة للدورة الثامنة، وهي تحمل "مبادئ طريقة مايزنر في فن الأداء التمثيلى"، وهي تقدم للسنة الثانية علي التوالي بشكل طويل وذلك بناءًا علي طلب الممثلين والفنانين المحترفين والمتخصصين بالإضافة للفنانين المحبين لدراسة تكنيك جديد وهو " طريقة مايزنر في الأداء التمثيلي"، ويعد تورست واحد من أهم مدربى التمثيل فى العالم، وهو مدير معهد "مايزنر" في فن الأداء التمثيلي، والذي قام بتخريج أكثر من 37 نجم ونجمة من نجوم هوليود، ومنهم مَن حصلوا علي جوائز الأوسكار العالمية.

ورشة سكوت تورست ستكون متاحة لكل الفنانين سواء في مصر أو خارج مصر، وسيتم عمل مقابلة أون لاين للراغبين في الإشتراك من خارج مصر، كما سيتم عمل مقابلة حية للفنانين داخل مصر، وبناءًا علي المقابلات سيتم إختيار عدد محدد للمشاركة في الورشة، علي أن تكون متاحة بشكل مجاني لأهل شمال وجنوب سيناء.

"سكوت تروست" هو صاحب مسيرة حافلة تمتد لأكثر من 4 عقود، كممثل ومدرب وكاتب ومخرج ومنتج حائز على جوائز، حيث علّم التمثيل على مدى 25 عاما فى عدد من الدول منها الولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليونان وجنوب إفريقيا وأذربيجان والفلبين.

وشارك فى تأليف كتاب "كل ما تحتاج لمعرفته حول أعمال السينما والتلفزيون"، وحصل تروست على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من مدرسة "جودمان للدراما" فى شيكاغو، ودرس مع الفنان الكبير أنتوني هوبكنز وممثلين ومخرجين إنجليزوآخرين كزميل في المسرح الوطني في لندن، كما عمل تروست في العديد من الإنتاجات المسرحية والأفلام والبرامج التلفزيونية، كما أنه حاصل على دكتوراه في القانون من جامعة أيوا، بأمريكا، وكان محاميًا نشطًا كرس عمله لسنوات لحقوق المرأة والحقوق النقابية والحقوق المدنية والحقوق البيئية، كما كتب أول دليل قانوني للعنف الأسري على الإطلاق ومثل المئات من ضحايا العنف المنزلي.



شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكشف أسماء الفائزين بمسابقة مصطفي سليم للتأليف المسرحي

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن الفائزين بمسابقة التأليف المسرحي "النسخة السابعة"، والتي حملت هذا العام اسم الدكتوروالكاتب والشاعر الراحل مصطفى سليم، والتي ضمت بلجنة تحكيمها كل من الدكتور سعيد السيابي، والدكتور سكينة مراد، والدكتور سيد الامام.

وكشف الفنان والمخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان عن أسماء الفائزين وهم: في فرع النصوص الطويلة فاز نص "سوناتا الجناح" للدكتور سيد عبد الرازق " من مصر "، وفي فرع النصوص القصيرة فاز نص "المطر الأبيض"، لمحمد حسن خلف " من مصر "، وفي فرع نصوص المونودراما فاز النص المسرحي "الافراج عن حمورابي"، لمحمود عقاب " من مصر ".



مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام المهرجان تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.