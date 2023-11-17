نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلم يتصدر المركز الثاني عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر المطرب الشعبي مسلم موقع الفيديوهات يوتيوب وحصد المركز الثاني بأغنيته الجديدة “ غيرك حاول ” والتي طرحها منذ ٩ أيام عبر قناته عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحصدت عدد مشاهدات ١٩٨ الف مشاهدة.

أغنية حاول غيرك

كلمات أغنية " “ غيرك حاول ”

غيرك حاول

بس اتزاول

يا بني اتلاشه

أبو المسالم

غيرك حاول

بس اتزاول

يا بني اتلاشه

أبو المسالم

قلبك ناي

هاكلو حي

سهل تكون جنبي

صعب تبقى زي

صعب تبقى زيي

صعب تبقى زيي

عيني ع الكارزما

عيني ع السبات

قاعد هنا

ومسمع هناك

ومسمع هناك

عيون مش خضرة

و الهيبة حضرة

رقص عضلة

و اوقف عضلة

اه يا وعدي ومن بعدي هيجي

مجنون جنبي بياخد اللقطة

محدش في جيالي عارف يجيلي

تقيل عليهم انا حمدي الوزير

اهدي يا عرب واطي الصوت

مبقاش ليك طلب رايح تموت

انا مش بخاف ولا اهيب واكن

مع اي حد اسم وسن

مع اي حد اسم وسن

ده الموضوع ده الحوار

عملنا الفلوس لسه الاثار

هنا في دماغ هنا في ابتكار

هنا في جنون هنا في وكار

معرفش اصلح ضرب وفضايح

ارقد واسقط شيك بس صايع

هما يزولوني وانا ع قلبي مرواح

لو قفلت مني اه هتهب خالص

تعوجها معايا تخش في قصة

واللي تجيبه مش هكبر ليه

انتو الاتنين هتشوفه وش

احنا التلاتة هنتفأج بيه

احنا الوجهة قيمة وقامة

باجي بشوقي مش زيك باجي ب ماما

انتو اعداء مش حمل ذكائي

هنخدهم جولة نصعدهم للنهائي