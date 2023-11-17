نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. صدقي صخر يكشف أوجه التشابه بين شخصيته ولطفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان صدقي صخر مؤشر محرك البحث جوجل وذلك بعد حلوله ضيفًا على برنامج أسرار النجوم الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر محطة راديو نجوم اف ام والذي تحدث فيه عن العديد من الأسرار والتفاصيل عن دوره في مسلسل صوت وصورة.

الشبه بين صدقي صخر ولطفي عبود

وتحدث صدقي صخر عن شخصية لطفي عبود المحامي في المسلسل: اتخضيت لما قرأت السيناريو لأنه أكبر دور عرض عليّ الفترة الماضية خصوصا أن العمل 30 حلقة، فلم أصدق خصوصا إن الشخصية غنية ومعقدة جدا ومليانة تفاصيل ورئيسية في الأحداث وهي المحرك للقضية، اترعبت من الدور، وقضية المسلسل جذابة وحقيقية جدا، وأنا بحب أشارك في أعمال المحتوى الخاص بها جاد وحقيقي وأحب أتفرج عليها كمشاهد أيضا وتحترم عقلية المشاهد».

وعن أوجه التشابه بينه وبين شخصية المحامي لطفي عبود في المسلسل، قال: "لطفي عبود شخص مثالي يسعى للعدل والحق وهي قيم عليا وأنا لا يمكن أدعي المثالية مثله ولكن بحاول أطمح لها، وأراعي ضميري في شغلي وفي حياتي وعلاقاتي مع الناس".



قصة مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة تدور أحداثه في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة يأس شديدة، بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه في عدة مجالات.

وتدور الأحداث حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

أبطال مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة يشارك فيه إلى جانب حنان مطاوع نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

ويتم عرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا عبر قناة dmc ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحًا أو الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

ويعرض على قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا وتعاد للمرة الثانية في اليوم التالي في تمام الساعة التاسعة صباحًا والساعة الخامسة مساءًا بالإضافة إلى عرضه عبر شاشة منصة wach it الرقمية بشكل حصري.