انت الان تتابع خبر لم يتحمل مافعلت فطلقها على الفور.. سبب طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي سيصدمكم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تسائل العديد من الجماهير عن سبب انفصال الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد، حيث كانت تربطهم علاقة حب شديدة أثناء عليها الجميع مؤخرا.

شائعات كثيرة لاحقت الثنائي بعد الطلاق كان ابرزها أن الفنانة هنا الزاهد رفضت ترك المجال الفني الأمر الذي لم يتقبله زوجها فطلقها على الفور.

وكانت قد كتبت هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: الحمدلله تم الانفصال بيني وبين أحمد فهمي رسمي بعد 4 سنين جواز.. وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير.