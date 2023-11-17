انت الان تتابع خبر رد فعل صاډم من أحمد فهمي بعد إعلان هنا الزاهد انفصالهما.. مفاجأة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثارت الفنانة هنا الزاهد، الجدل بإعلانها انفصالها الرسمي عن زوجها الفنان أحمد فهمي، دون أن تكشف السبب الذي جعلهما يقدمون على هذه الخطوة.

ليتفاجئ الجمهور بتصرف هنا الزاهد وذلك بعد إلغاء متابعتها لـ دانية زوجة كريم فهمي وكريم فهمي، وذلك من على حسابها الرسمي بـ انستجرام، وحتى الآن لم يعرف أحد سبب إلغاء المتابعة عبر انستجرام.

وفي الواقع تجاهلت دانيه وزوجها كرمي فهمي، خبر انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي، ولم يعلق الثنائي على هذا الأمر، حيث اكتفى كريم بنشر مقاطع فيديو عن فلسطين فقط.

الجدير بالذكر ان هنا، قالت في منشور انفصالها "الحمدلله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".