انت الان تتابع خبر بسمة بوسيل تغيظ وتشعل غيرة طليقها تامر حسني وتظهر بين أحضان مدربها في الجيم بهذه الملابس ورد فعل تامر اشعل مواقع التواصل الاجتماعي !!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -تداولت العديد من الوسائل الإعلامية والمنصات الاجتماعية مقطع فيديو لبسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني وهي في الجيم رفقة أحد المدربين.وظهرت بوسيل بطريقة مثيرة وهي لابسة لثوب رياضي مثير ما جعل الكثير من المتابعين يتحدثون أنّ تريد بظهورها بهذه الوضعية إغاضة زوجها السابق تامر حسني.

وانتشر مقطع الفيديو هذا على نطاق واسع في مختلف منصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي وحاز على مئات الآلاف من المشاهدات والإعجابات.

وعلق الكثير من المتابعين على مقطع الفيديو حيث أجمع الأغلبية منهم أنّ ظهور بوسيل بهذه الوضعية هي رسالة غير مباشرة لزوجها السابق تامر حسني بأنّها تمتلك الكثير من مقومات الجمال والإثارة

يذكر أنّ لدى تامر حسني طفلتين من بسمة بوسيل حيث يحظيا برعاية أمهما بعد أن حكمت المحكمة لصالحها في نزالها القضائي مع زوجها السابق.