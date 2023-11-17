انت الان تتابع خبر أول ظهور لـ ابنة حلا شيحة يفاجئ الجميع.. جمالها وظرافتها يحبسان الانفاس! – والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل صورة لابنة الفنانة حلا شيحة التي كانت قد نشرتها الفنانة المعتزلة عبر صفحتها الرسمية علة موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صور لابنتها .

حيث ظهرت ابنة حلا شيحة وهي ترتدي العلم والشال الفلسطيني وعلقت حلا شيحة قائلة "الامل في الجيل اللي جاي" لينهال المتابعون بالتعليقات التي تمدح جمالها وظرافتها.الجدير بالذكر ان الفنانة حلا شيحة، كانت قد شاركت منشوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ودعمت فلسطين بعد خوض عملية طوفان الأقصى، وكتبت: “مشهد تاريخي لن يمحى من ذاكرتنا وشاهده العالم كله فلسطين وطن حر رغم الاستعمار”.