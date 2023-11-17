انت الان تتابع خبر لن تتخيل كم بلغ سعر قميص محمد رمضان في اخر حفلاته.. رقم لا يصدق! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداولت حسابات اخبارية فنية على مواقع التواصل الاجتماعي سعر قميص الفنان محمد رمضان بعد إحياءه حفلا خاصا في مركز المنارة بالتجمع الخامس.

حيث ظهر رمضان في الحفل وهو يرتدي بنطلون وقميص باللون الأبيض، وجاء القميص بياقة كبيرة ومرصع بالكريستال عند منطقة الصدر، من تصميم دار أزياء Dolce & Gabbana، ويصل سعره إلى 3645 دولار، أي ما يعادل 112 ألف جنيه.الجدير بالذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت شهدت حالة من الجدل بسبب عدم ظهور العلم المغربي في الخريطة المعروضة لـ القارة الإفريقية، أثناء حفل الفنان محمد رمضان الأخير، الذي أقيم في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

من جانبه، رد محمد رمضان على هجوم الجمهور في فيديو عبر حسابه على “أنستجرام”.

وقال محمد رمضان في الفيديو : “جمهوري المغربي الغالي أنا غير مسئول على الصور اللي على المسرح، شوفتها زيي زيكم بالظبط “.

وختم ” المغرب يعلم قيمته في قلبي، وعارف معزته عندي قد إيه، دي بلدي التاني، وكلنا كوطن عربي أو كقارة إفريقية معزة واحدة، وعلى قلب رجل واحد، ربنا يديم المحبة بينا، لكن اللي حصل هو خطأ غير مقصودة تمامًا.”