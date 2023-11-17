نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليسا تطالب بإلغاء المحاكم الاستثنائية: "صوت مناهض للعمالة والنهب في لبنان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن انزعاجها من الوضع الحالي في لبنان عبر حسابها الرسمي على تويتر، وقالت إليسا: "صار وقت إلغاء المحاكم الاستثنائية، العمالة هي بس تشتغل ضد مصلحة بلدك، وهذا لا يشبه ليال لي هي صورة للنجاح الإعلامي اللبناني بالاغتراب".

وتابعت إليسا، بلشوا حاسبوا العملاء اللي نهبوا أموالنا وهجروا ولادنا، العميل هي يللي بيتنازل عن ثروات وطنه الطبيعية، وقفوا هالمسرحيات لي ما بي حياتا قمعت أصواتنا الحرة.

إليسا تفكر بالاعتزال وتكشف عن موعد طرح أحدث أغانيها

كشفت المطربة اللبنانية إليسا عن تفاصيل علاقتها بالموضة والأزياء، وذلك خلال لقاء لها ببرنامج et بالعربي على هامش ندوتها في أحد المؤتمرات في الرياض وكشفت عند عدة أمور منها تفكيرها في الاعتزال وعن موعد طرح أحدث أغانيها.

وقالت إليسا: أول معاش قبضته روحت اشتريت هدوم، أنا بحب اللبس والأناقة من أنا وصغيرة، أكيد مكنش عندي إمكانيات بس لما بقى عندي إمكانيات بقيت أجيب أكتر، وأنا فنانة ودا جزء من شغلي.

وبسؤالها عن ألبومها الغنائي الجديد قالت: الألبوم الجديد نزلت منه أغنيتين أخرهم أغنية العقد، والألبوم فيه مشاكل، ولازم نستنى شوية لغاية ما يروق الوضع.

وخلال ندوة إليسا بمؤتمر هي هب التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية، وتحديدًا بالرياض، كشفت عن السبب وراء تفكيرها بالاعتزال سابقًا، وقالت: من ورا ضغوط نفسية معينة قررت أني اعتزل مش لأنه جه الوقت اللي بشوف فيه أني لازم اعتزل.

واضافت: أنا كنت مرتاحة مع الشركة اللي كنت معاها لمدة 20 سنة شركة روتانا، بس جه وقت كان عندها نظام معين ونقل كل الأرشيف بتاع الفنانين اللي عندها من منصة لتحصره على منصة أخره، وحصلتلي صدمة لأني مبقاش عندي حقوق لأي أغنية، وهنا قررت أني أنتج

ليست المرة الأولى لتفكير إليسا في الاعتزال

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أعلنت إليسا منذ فترة كبيرة أنها تنوي الاعتزال حيث أنها نشرت تغريدة عبر تويتر وقالت فيها: "أجهز ألبومي الجديد بالكثير من الحب والمشاعر، لأنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية، إنني أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن"، وظل هذا المنشور يسبب حيرة كبيرة لمحبيها لأن السبب مجهول ولكنه تراجعت عن قراراها وقدمت أكثر من عمل فني

أزمة هيفاء وهبي وإليسا

على الرغم من الصداقة القوية التي تجمع بينهم ولكن لم تسلم إليسا من أقاويل هيفاء وهبي في أحد اللقاءات القديمة إذ شبهتها بالسيارة القديمة التي عافى عليها الزمن

وتخطف منها الأنظار السيارة الحديثة، وردت إليسا على ذلك الأمر بعد أيام، في لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامج "الحكم"، وأكدت أن هيفاء ليس لديها أي موهبة

أزمة إليسا مع شركات الإنتاج

تفاجأت إليسا أن شركة روتانا حذفت أغانيها بعد اتفاقها الجديد مع شركة ديزر ونشرت إليسا تغريدة تعبر بها عن استياءها بسبب الامر وقالت: "حقيقة... تم حظر المحتوى الخاص بي من قبل روتانا بسبب اتفاقهم الجديد مع Deezer، أنا منهارة لرؤية مجهودي يختفي بعد كل هذه السنوات



