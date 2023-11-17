نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري رحيلها.. ما لاتعرفه عن هاجر حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنانة هاجر حمدي، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 17 نوفمبر عام 2008 عن عمر يناهز الـ 84 عامًا، كانت واحدة من أشهر النجمات في جيلها، وقدمت العديد من الأدوار التي شهدت لها بالنجومية في عالم الفن، كما أنها تعتبر واحدة من ابرز وأشهر نجمات الإغراء في زمنها، قدمت العديد من الأدوار المختلفة أبرز تقديم دور المعلمة واشتهرت بارتداء العباية الرجالي والفتاة اللعوب التي يعشقها الرجال بسبب شدة جمالها، وأيضًا دور الراقصة.



ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنانة هاجر حمدي..





نبذة عن حياة هاجر حمدي

ولدت هاجر حمدي عام 1924 في طنطا، وتعتبر أحد أبرز نجمات الإغراء في تاريخ السينما المصرية، وراقصة لمعت في سينما الاربعينيات، تزوجت من الفنان كمال الشناوى، وأنجبت هذه الزيجة ابنهما المخرج محمد الشناوى اعتزلت التمثيل في أوائل الخمسينيات، ثم عادت اليه وابتعدت لتعمل في أعمال حرة لتربية ابنها، وقد شاركت في العديد من الأعمال السينمائية في زمن ازدهار السينما في الأربعينيات والخمسينيات فقدمت أدوار الراقصة عادة خاصة وأن هذه هي مهنتها الأصلية.

ابرز اعمال هاجر حمدي

شاركت في العديد من الأفلام منها: على مسرح الحياة، بنت الشيخ، شارع محمد على، سيف الجلاد، قبلة في لبنان، عنتر وعبلة، سفير جهنم، حسن وحسن، بنات الريف، الفنان العظيم، أحلام الحب، عودة طاقية الإخفاء، رجل المستقبل، أول نظرة، المغنى المجهول، الماضي المجهول، إكسبريس الحب، غني حرب، غدر وعذاب، عروسة البحر، صباح الخير، حمامة السلام، الهانم، الكل يغنى، أبو حلموس، شمشون الجبار، الصيت ولا الغنى، الشاطر حسن، البوسطجي، على أد لحافك، جواهر، بنت المعلم، بنت العمدة، كيد النساء، سيبوني أغني، أنا وأنت، الآنسة ماما، عروس لبنان، شباك حبيبي، خبر أبيض، المعلم بلبل، عفريت عم عبده، حب في الظلام، تاجر الفضائح، بيت الطاعة، لمين هواك، عريس مراتي، حلاوة الروح، الغشيم، الصفقة، درب العوالم، دماء بعد منتصف الليل، بهوات آخر زمن، الزواج على طريقي، حواء والتفاحة

مسيرة هاجر حمدى الفنية

تتلمذت هاجر حمدي علي يد الفنان الكبير يوسف وهبي والذي أهلها للعمل المسرحي فكان يطلب منها الوقوف في الكواليس للمراقبة والاستماع والاستيعاب وغيرها من التدربيات حتى تأكد وهبي من صقلها فبدأ يسند إليها أدوارا صغيرة واختار لها اسمها الفني لتصبح هاجر حمدي وتبدأ مسيرتها في الشهرة والانتشار، وأشركها في فيلمه الشهير "سيف الجلاد" عام 1944 أمام الفنان محمد فوزى ومحمود المليجى، وبعد نجاحها اختار لها يوسف وهبي اسمها الفني هاجر حمدي ثم انطلقت إلى عالم السينما لتقوم ببطولة عدة أفلام، رغم مسيرتها الفنية القليلة والتي لم تدم لأكثر من 13 عاما فقد اعتزلت السينما وهي في التاسعة والعشرين من عمرها إلا أن هاجر حمدي، تركت رصيدا هاما من الأعمال الفنية بلغ 47 فيلما حيث كانت بدايتها من خلال فيلم «بنات الريف» لتختتم مشوارها الفني بفيلم «حب الظلام».



