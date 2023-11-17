نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيلها.. تعرف على زيجات هاجر حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنانة هاجر حمدي، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 17 نوفمبر عام 2008 عن عمر يناهز الـ 84 عامًا، كانت واحدة من أشهر النجمات في جيلها، وقدمت العديد من الأدوار التي شهدت لها بالنجومية في عالم الفن، كما أنها تعتبر واحدة من ابرز وأشهر نجمات الإغراء في زمنها.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية زيجات الفنانة الراحلة هاجر حمدي..



زيجات هاجر حمدي

هربت من بيت والدها بطنطا بعد أن طلق أمها وتزوج من غيرها وأذاقها ألوان العذاب والاضطهاد فتسللت في الظلام واستطعت الوصول إلى القاهرة وذهبت إلى منزل خالها في الحلمية وقابلت طالب طلبها للزواج وفي أيام عقد الزواج شعرت بالندم لأنها لم تحبه ثم طلبت منه الطلاق، كان أملها أن تظهر على المسرح بأي ثمن، وفي عام 1940 رآها رجل قصير بدين خفيف الظل طيب القلب كبير الثراء يمتلك 500 فدان وثلاث سيارات، عاشرته تسعة أشهر لكنها طلبت منه الطلاق، فأعطها مؤخر صداق كبير فدخلت مدرسة الرقص الباليه وكانت تديرها فنانة روسية وعرفت أنواع الرقص الكلاسيك والمودرن في كل دول العالم، تزوجت الطبيب المعروف محمد فياض وسافرت معه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراسته وعاشت معه خمس سنوات وخلال وجودها في أميركا مع زوجها درست أكثر من مشروع تجاري فكانت تنوى إنشاء عمل تجاري عند عودتها إلى مصر وكان أول مشاريعها افتتاح محل لعروض وتصميم الأزياء فى وسط القاهرة الذى لاقى رواجًا كبيرًا، ورغم ذلك تلقت هاجر حمدي أكثر من عرض للعودة إلى الرقص والسينما لكنها رفضت بإصرار شديد، ولكن زواجهما لم يستمر أكثر من خمس سنوات وبعد طلاقها، تزوجت بالمستشار وجدي عبد الصمد وأنجبت منه ابنها الثاني رضا، وانفصلت لتتزوج هذه المرة بالإذاعي علي عيسى فأنجبت منه عزة وعمرو، وتزوجت من النجم السينمائي كمال الشناوي لكن يد كمال امتدت إلى وجهها وصفعها بعد خلاف بينهم، عاشت هاجر حياة هانئة سعيدة مع أبنائها الأربعة وأحفادها وقضت سنواتها الأخيرة تنام في التاسعة مساء وتستيقظ في دوت الخليج لأداء الصلاة كما كانت تشرف على المسجد الذي شيدته بالجيزة وأطلقت عليه اسم "قاصد الرحمن" وخصصت فيه مكانًا لتحفيظ القرآن حتى توفيت فى عام 2008.

افلام هاجر حمدي

شاركت الفنانة الراحلة هاجر حمدي في العديد من الأفلام منها: على مسرح الحياة، بنت الشيخ، شارع محمد على، سيف الجلاد، قبلة في لبنان، عنتر وعبلة، سفير جهنم، حسن وحسن، بنات الريف، الفنان العظيم، أحلام الحب، عودة طاقية الإخفاء، رجل المستقبل، أول نظرة، المغنى المجهول، الماضي المجهول، إكسبريس الحب، غني حرب، غدر وعذاب، عروسة البحر، صباح الخير، حمامة السلام، الهانم، الكل يغنى، أبو حلموس، شمشون الجبار، الصيت ولا الغنى، الشاطر حسن، البوسطجي، على أد لحافك، جواهر، بنت المعلم، بنت العمدة، كيد النساء، سيبوني أغني، أنا وأنت، الآنسة ماما، عروس لبنان، شباك حبيبي، خبر أبيض، المعلم بلبل، عفريت عم عبده، حب في الظلام، تاجر الفضائح، بيت الطاعة، لمين هواك، عريس مراتي، حلاوة الروح، الغشيم، الصفقة، درب العوالم، دماء بعد منتصف الليل، بهوات آخر زمن، الزواج على طريقي، حواء والتفاحة