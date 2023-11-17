نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها.. كيف تحولت حياة هاجر حمدي من التمثيل والرقص لبناء دارا لتحفيظ القرآن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحلت عن عالمنا الفنانة هاجر حمدي 17 نوفمبر عام 2008، النجمة التي لُقبت بـ الفنانة المثقفة، نظرًا لـ حبها الكبير للقراءة، وإتقانها لـ4 لغات أجنبية، كما أنها علمت نفسها بنفسها، وهو ما مميزها بين نجمات جيلها، ورغم أن الراحلة لم تعمل بالوسط سوى نحو 7 سنوات، إلا أنها قدمت فيها مجموعة من أهم الأعمال الفنية، واستطاعت أن تحجز لنفسها مكانًا بين كبار النجمات.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قصة تحول حياة هاجر حمدي من الرقص والفن اللى الاعتزال وبناء دار تحفيظ للقران..



كيف اعتزلت هاجر حمدي الفن؟



ولدت فتحية السيد أحمد النجار الشهيرة بـ "هاجر حمدى" من مواليد طنطا عام 1924 شاركت في العديد من الأعمال السينمائية في الأربعينيات والخمسينيات القرن الماضىي فقدمت أدوار الراقصة كثيرًا خاصة وأن هذه هي مهنتها الأصلية، احتفظت بلقب نجمة الإغراء لمدة 15 عاما وذلك قبل أن تعتزل الرقص والسينما عام 1953 لتنجح في عالم الأناقة والأزياء ففي بداية الخمسينيات تنازلت حمدي عن عرشها واحتجبت عن الأضواء وهي في قمة مجدها الفني فقد غيرت بوصلة حياتها حيث عزمت على خوض عمار العمل التجاري وكانت باكورة أعمالها محلا لعروض وتصميم الأزياء بشارع سليمان باشا بوسط القاهرة، وشيدت مسجدًا في فيلتها خصصت فيه جزءا لتحفيظ القرآن، كما كانت لديها مكتبة ضخمة تقرأ فيها يوميا.

كيف تحولت حياة هاجر حمدي من التمثيل والرقص لبناء دارا لتحفيظ القرآن؟

أدت هاجر حمدي فريضة الحج، لأول مرة عام 1975، وبعدها انقلبت حياتها تمامًا، فأنشأت مركزا إسلاميا به مستشفى، ومدرسة دار لرعاية الأيتام، وكبار السن، وأيضًا دارا اتحفيظ القرآن الكريم، ومدرسة للمكفوفين، وظلت هاجر تحافظ على أداء فريضة الحج سنويًا، كما أنها اعتزلت البشر في الفترة الأخيرة، وكانت تميل إلى العزلة للتقرب إلى الله أكثر، والتعبد في أيامها الأخيرة، وأوصت باستكمال المسيرة الخيرية التي بدأتها، كما أنها جعلت ابنتها تقسم على المصحف الشريف أن تتولى إدارة المركز الإسلامي بكل ما فيه، ومن بعدها تتولى المهمة أولادها ثم أحفادها، لتستمر مسيرة الخير التي بدأتها هاجر، قبل وفاتها أوصت بعدم إقامة عزاء لها، ولا يقام الأربعين لها ولا سنوية، كما طلبت أن تشييع جنازتها من مسجد السيدة نفيسة، وبالفعل طبقت الأسرة وصية الراحلة.

نبذة عن حياة هاجر حمدي

ولدت هاجر حمدي عام 1924 في طنطا، وتعتبر أحد أبرز نجمات الإغراء في تاريخ السينما المصرية، وراقصة لمعت في سينما الاربعينيات، تزوجت من الفنان كمال الشناوى، وأنجبت هذه الزيجة ابنهما المخرج محمد الشناوى اعتزلت التمثيل في أوائل الخمسينيات، ثم عادت اليه وابتعدت لتعمل في أعمال حرة لتربية ابنها، وقد شاركت في العديد من الأعمال السينمائية في زمن ازدهار السينما في الأربعينيات والخمسينيات فقدمت أدوار الراقصة عادة خاصة وأن هذه هي مهنتها الأصلية.