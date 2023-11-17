نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها.. تعرف على أفلام هاجر حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحلت عن عالمنا الفنانة هاجر حمدي 17 نوفمبر عام 2008، النجمة التي لُقبت بـ الفنانة المثقفة، نظرًا لـ حبها الكبير للقراءة، وإتقانها لـ4 لغات أجنبية، اشتهرت بحبها الكبير للقراءة، فيُقال إن الراحلة قرأت ما يقرب من 1000 كتاب، فكانت أول راقصة مثقفة تناقش الكِبار، وتستطع أن تدير جلسة ثقافية، تتحدث فيها عن العديد من الموضوعات الهامة، التي تشغل الرأي العام وقتها.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قائمة أفلام هاجر حمدي..

افلام هاجر حمدي

شاركت الفنانة الراحلة هاجر حمدي في العديد من الأفلام منها: على مسرح الحياة، بنت الشيخ، شارع محمد على، سيف الجلاد، قبلة في لبنان، عنتر وعبلة، سفير جهنم، حسن وحسن، بنات الريف، الفنان العظيم، أحلام الحب، عودة طاقية الإخفاء، رجل المستقبل، أول نظرة، المغنى المجهول، الماضي المجهول، إكسبريس الحب، غني حرب، غدر وعذاب، عروسة البحر، صباح الخير، حمامة السلام، الهانم، الكل يغنى، أبو حلموس، شمشون الجبار، الصيت ولا الغنى، الشاطر حسن، البوسطجي، على أد لحافك، جواهر، بنت المعلم، بنت العمدة، كيد النساء، سيبوني أغني، أنا وأنت، الآنسة ماما، عروس لبنان، شباك حبيبي، خبر أبيض، المعلم بلبل، عفريت عم عبده، حب في الظلام، تاجر الفضائح، بيت الطاعة، لمين هواك، عريس مراتي، حلاوة الروح، الغشيم، الصفقة، درب العوالم، دماء بعد منتصف الليل، بهوات آخر زمن، الزواج على طريقي، حواء والتفاحة.

مسيرة هاجر حمدي الفنية

اكتشفها الفنان الراحل يوسف وهبى وقدمها كوجه جديد للسينما المصرية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي، بالرغم من شهرة الراقصة هاجر حمدي، في الوسط الفني التي لم تدوم كثيرًا إلا إنه ا تركت بصمة كبيرة في عالم الفن، ولكن كان مشوارها الفني ليس بطويل رغم تحقيقها نجاحًا باهرًا، وذلك لأنها أعتزلت الفن والرقص بعد إعلان زواجها من الفنان القدير كمال الشيناوي، ولكن سرعان ما تغير هذا القرار ورجعت من جديد للفن في فترة الأربعينيات والخمسينيات، وشاركت في فيلمين مع الفنان القدير كمال الشيناوي، وحصلت على البطولة المطلقة وهم فيلم على قد لحافك عام 1949، وفيلم المعلم بلبل، ومن أبرز الأعمالها التي صنعت أسم هاجر حمدي:" فيلم قبلة في لبنان - فيلم عنتر وعبلة - فيلم سفير جهنم - فيلم حسن وحسن - فيلم بنات الريف - فيلم الفنان العظيم - فيلم أحلام الحب - فيلم عودة طاقية الإخفاء" وغيرها من الأعمال الفنية التي لا تنسى لوقتنا هذا.

نبذة عن حياة هاجر حمدي

ولدت هاجر حمدي عام 1924 في طنطا، وتعتبر أحد أبرز نجمات الإغراء في تاريخ السينما المصرية، وراقصة لمعت في سينما الاربعينيات، تزوجت من الفنان كمال الشناوى، وأنجبت هذه الزيجة ابنهما المخرج محمد الشناوى اعتزلت التمثيل في أوائل الخمسينيات، ثم عادت اليه وابتعدت لتعمل في أعمال حرة لتربية ابنها، وقد شاركت في العديد من الأعمال السينمائية في زمن ازدهار السينما في الأربعينيات والخمسينيات فقدمت أدوار الراقصة عادة خاصة وأن هذه هي مهنتها الأصلية.