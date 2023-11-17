أنغام تتصدر تريند يوتيوب بأغنية "حلفونا"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة أنغام، تريند “يوتيوب” بأغنية “حلفونا” والتي حصدت المركز ال٢٣ عبر موقع فيديوهات “يوتيوب” بعد طرحها منذ ٣ أيام والأغنية تم تصويرها في أماكن خلابة تظهر فيها جمهورية مصر العربية والجيش المصري.

أغنية حلفونا

كلمات أغنية “حلفونا”

آدي بلدنا وآدي الرجالة جاهزين



مين يتعدى حدوده ع المصريين



آدي الأرض وآدي الرجالة واقفين



مسكنا ف ايدنا كتاب وحلفنا يمين



حلفونا حلفونا



ع الامانة اللى ف ايدينا

حلفونا حلفونا

ان احنا نشيلها ف عنينا



حلفونا حلفونا

ع الامانة اللى ف ايدينا

عمرنا مانفرط فى سينا



بلدى ترابها دهب وحجرها ياقوت



لو هنموت علشانه اهلا بالموت



قد الدنيا ف ايد بعضنا ماسكين



ومع الحق وقفنا ومش ساكتين



ام الدنيا ووعد الحر ده دين



تفضلي حرة يامصر ليوم الدين



حلفونا حلفونا



ع الامانه اللى ف ايدينا



حلفونا حلفونا



ان احنا نشيلها ف عنينا



حلفونا حلفونا



ع الامانه اللى ف ايدينا

عمرنا مانفرط فى سينا



احنا تاريخنا ف كل كتاب مكتوب



عمر المصرى ماخاف ولا بات مغلوب



قول يا تاريخ ولا اسكت واحنا نقول



احنا شداد على ايدنا الش تزول



جيل بيورث جيل جدع واصول



أرضي هتفضل أرضي ده باب مقفول



حلفونا حلفونا



ع الامانة اللى ف ايدينا



حلفونا حلفونا



ان احنا نشيلها ف عنينا



حلفونا حلفونا



ع الامانة اللى ف ايدينا



حلفونا حلفونا



عمرنا مانفرط فى سينا