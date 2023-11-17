بعد تصدره التريند.. صدقي صخر يكشف عن شخصية يتمنى تجسيدها

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنان صدقي صخر، مؤشر محرك البحث “جوجل” وذلك بعد حلوله ضيفًا على برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر محطة راديو “نجوم اف ام” والذي تحدث فيه عن العديد من الأسرار والتفاصيل عن دوره في مسلسل صوت وصورة.

صدقي صخر يتمنى عمل شخصية بليغ حمدي

وصرح صدقي صخرة عن أنه تمنيه أن يجسد شخصية الموسيقار بليغ حمدي في عمل فني.

وقال صدقي صخر: "أتمنى تقديم شخصية بليغ حمدي هو شخص عليه جدل كبير وفي نفس الوقت الشخصية ثرية جدًا سواء في تاريخه الشخصي أو المهني".

وتابع: "أحب أقدم عمل عن الفترة الزمنية اللي فيها عبد الوهاب وأم كلثوم وبليغ حمدي، هي فترة ثرية جدًا وفيها كتير ممكن نقدمه ومتناولش في أعمال بالشكل الكافي".

أعمال يستعد لها صدقي صخر

جدير بالذكر أن صدقي صخر ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية فيلم "أنف وثلاث عيون" والذي من المقرر عرضه في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن برنامج روائع عربية.

وفيلم "أنف وثلاث عيون" من بطولة ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من الفنانين منهم جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، مع ظهور خاص للفنانة أمينة خليل كضيفة شرف، والفيلم رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس



آخر أعمال صدقي صخر



يذكر أن آخر أعمال صدقي صخر هو مشاركته في مسلسل صوت وصورة والذي يعرض حاليًا على قناة DMC ومنصة watchit،

ومسلسل صوت وصورة تدور أحداثه في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة يأس شديدة، بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه في عدة مجالات.

وتدور الأحداث حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

أبطال مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة يشارك فيه إلى جانب حنان مطاوع نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.