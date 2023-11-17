نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم الجمعة.. فيفي عبده تطالب جمهورها بالدعاء لأهل غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة فيفي عبده، عن تضامنها مع أطفال فلسطين، وذلك بنشر صورة لثلاث أطفال يحملون علم فلسطين، وبين عليهم آثار القصف جراء القصف من قبل الكيان الصهيوني، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت “فيفي” على الصورة قائلة:"ياا ريت كل المسلمين يدعوا لغزة في صلاة الجمعة ربنا يفرجها عليهم ويحفظ أطفالهم الابرياء لأن الدعاء يغير القدر وربنا كبير ورحيم. جمعة مباركة عليكم وعليكي يا غزة بإذن الله".

تتضامن فيفي عبده مع القضية الفلسطينية

ونشرت فيفي عبده، سابقا فيديو تعلق فيه على القصف المستمر من قبل الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والذي اسفر عن موت الآلاف من الأطفال الفلسطينيين، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وكانت قد شاركت الفنانة فيفي عبده فيديو، ظهرت خلاله طفلة تبحث عن قطرة ماء في غزة، عبر حسابها على تطبيق إنستجرام.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينشف دم كل ظالم على قد ما نشفتوا ريق الأطفال الأبرياء في غزة".

وتابعت قائلة: "يا عالم أنقذوا أطفال غزة من الإبادة دي يا رب ألطف بيهم وانصرهم وارحمهم أنت قادر على كل شئ".

آخر أعمال فيفي عبده

وكانت آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل “ شغل في العالي” والتي عُرض في عام 2022.

الأبطال المشاركين في مسلسل شغل عالي لفيفي عبده

وشارك في بطولة مسلسل شغل في العالي العديد من الفنانين مع فيفي عبده وشيرين رضا،وهم: فريد النقراشي، ساندي مراد، تامر حبيب،رشا بن معاوية، مروان يونس، توني ماهر، محمد مرزبان، كريم سرور، بسمة داود، بيومي فؤاد، صبري عبد المنعم، أحمد جمال سعيد،نضال الشافعي، فراس سعيد، سليمان عيد، والمسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم وتحت قيادة المخرج مرقس عادل.

فيفي عبده بعد العملية الجراحية

وأجرت الفنانة فيفي عبده مؤخرا عملية جراحية في، منعتها عن الظهور والتواجد على السوشيال ميديا كما اعتادت وعودت مُحبيها، ونشر فيديو، وهى تسير في الشارع وعلقت عليه: صباح الفل والصحة والعافية عليكم وعلينا الله يديمها من نعمة ويحفظها من الزوال، ده بعد العملية الثانية والحمد لله.

وقالت في الفيديو: مبسوطة أوي النهاردة إن ربنا كرمني، وبقيت أقدر أمشي بسرعة، وبقيت أمشي وكويسة أوي بعد العملية وبشكر كل الدكاترة اللي كان كانوا معايا.

وتابعت: أنا بقالي شهرين بتمرن في المياه وخسيت وخدت لون برونزي وأنا مبسوطة إن ربنا كرمني وبقيت وبمشي كويس.