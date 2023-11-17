أحمد حلمي يكشف عن طريقته لتربية أولاده في برنامج sold out

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد حلمي عن طريقة تربيته لأولاده في برنامج sold out الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد على قناة cbs.

وكشف الفنان أحمد حلمي عن طريقة تربيته لأولاده التربية صعبه جدا يعني التعامل مع الأولاد بقى صعب عن جيلنا كتير من خلال التعامل وعن ما احنا اتربينا والدنيا اتغيرت خالص عن الأول فطبيعي التعامل بقى مختلف شوية".

تفاصيل برنامج Sold Out

يعرض فقرات الموسم الجديد من برنامج Sold Out حصريًا على قناة "CBC" في تمام الساعة التاسعة مساءً يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع. يستضيف محمود سعد نجومًا بارزين في مجال الفن من مصر والوطن العربي، حيث يجوب مختلف محافظات الجمهورية بحثًا عن قصص جديدة وملهمة لأماكن وشخصيات، بالإضافة إلى تقديمه لعدد من الحفلات والليالي الغنائية المميزة.

تتميز كل عرض في برنامج "Sold Out" بتجربة فريدة، حيث يُعرض مرة واحدة فقط على إحدى المسارح، دون تكرار، ويتم تغييره في العرض التالي.

وينقسم البرنامج إلى ثلاث فقرات رئيسية، حيث يقدم محمد حلمي وعلاء الشيخ العروض الكوميدية Standup Comedy ويستضيفان صانعًا للمحتوى الكوميدي من الشباب. يلي ذلك فقرة قدمها الإعلامي محمود سعد مع نجم في مجال الفن والغناء

أبرز تصريحات أحمد حلمي

من المقرر أن يكشف أحمد حلمي الكثير من الأسرار عن حياته الشخصية والمهنية لأول مرة بعد غياب عن البرامج منها كواليس تقديمه برنامج "لعب عيال" وتفاصيل أول اجتماع جمعه بالإعلامية الكبيرة سناء منصور، كما يتحدث أيضًا عن علاقته بأولاده والحلم الذي يسعى لتحقيقه منذ زواجه بالنجمة منى زكي.

كما أوضح أحمد حلمي خلال الحوار عن سبب ابتعاده عن الدراما التليفزيونية، ويعلن لأول مرة عن تقديمه لجزء جديد من فيلم "كده رضا" كما يكشف أيضًا عن أقرب 3 أفلام لقلبه، وقصة ترشح النجم الكبير عمر الشريف لمشاركته في بطولة فيلم "عسل أسود".

آخر أعمال أحمد حلمي

و عرض للفنان أحمد حلمي، مؤخرًا مسرحية "ميمو" والتي تم عرضها في المملكة العربية السعودية بعدما حققت نجاحًا كبيرًا في بمدينة الرياض وجدة.



الأبطال المشاركين في مسرحية ميمو

تضم مسرحية ميمو، مجموعة من نجوم الفن منهم: أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة

أحداث مسرحية ميمو

تدور أحداث مسرحية ميمو، في إطار كوميدي حول «مسعود»، التي يجسدها الفنان أحمد حلمي، وتتناول المسرحية بشكل ساخر تأثير السوشيال ميديا على الأفراد والمجتمع، وتسلط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية بشكل كوميدي.